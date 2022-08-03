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Суд арестовал четыре судна, участвующие в вывозе украденного в Украине зерна – Офис генпрокурора

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"Матрос Позынич" и еще три судна причастны к вывозу украденного в Украине зерна, считает следствие
"Матрос Позынич" и еще три судна причастны к вывозу украденного в Украине зерна, считает следствие
Фото: krymr.com

Суд в Украине наложил арест на четыре судна, которые участвуют в вывозе украденного российскими оккупантами украинского продовольствия. Об этом 2 августа проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

Речь идет о трех судах, которые ходят под флагом РФ ("Матрос Позыныч", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка"), а также об одном сирийском судне, название которого не уточняют. 

"Суда заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений", – говорится в релизе. 

По информации следствия, эти четыре судна систематически незаконно заходят в порт оккупированного Севастополя и нарушают порядок въезда и выезда с оккупированной территории Украины (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). 

РФ использует оккупированный полуостров как "серую зону" для перевозки украденного в Украине зерна, подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Авторы релиза отметили, что ранее в рамках этого же производства сообщили о подозрении капитанам судов "Матрос Позыныч" и "Михаил Ненашев".

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море более чем на пять месяцев прекратился экспорт зерна из Украины. Первое судно по "зерновому коридору" вышло из Одессы 1 августа. 

По информации МИД Украины, на балкере "Матрос Позыныч" РФ весной пыталась пыталась вывезти 27 тыс. тонн украденного в Украине зерна из оккупированного Севастополя в Александрию (Египет). МИД сорвал эту сделку, а потом судно заметили у берегов Сирии

Как писало Reuters, в Офисе генпрокурора Украины считают, что суда "Матрос Позыныч", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка" причастны к вывозу зерна из оккупированной Херсонской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, арест, оккупация, экспорт, судно, перевозки, суд, Офис генпрокурора, российские оккупанты, зерно
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