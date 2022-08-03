Суд арестовал четыре судна, участвующие в вывозе украденного в Украине зерна – Офис генпрокурора

"Матрос Позынич" и еще три судна причастны к вывозу украденного в Украине зерна, считает следствие Фото: krymr.com

Речь идет о трех судах, которые ходят под флагом РФ ("Матрос Позыныч", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка"), а также об одном сирийском судне, название которого не уточняют.

"Суда заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова, принимая участие в незаконной схеме перевозки оккупантами украинского зерна в третьи страны, таким образом были орудием совершения преступлений", – говорится в релизе.

По информации следствия, эти четыре судна систематически незаконно заходят в порт оккупированного Севастополя и нарушают порядок въезда и выезда с оккупированной территории Украины (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины).

РФ использует оккупированный полуостров как "серую зону" для перевозки украденного в Украине зерна, подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Авторы релиза отметили, что ранее в рамках этого же производства сообщили о подозрении капитанам судов "Матрос Позыныч" и "Михаил Ненашев".