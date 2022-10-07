В Анкаре сообщили, что Эрдоган говорил с Путиным об Украине. В Кремле подробностей разговора не озвучили

Эрдоган (на фото слева) неоднократно общался с Путиным о войне в Украине Фото: ЕРА

"Главы государств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений Анкары и Москвы. Состоялся обмен мнениями о последних процессах вокруг войны РФ и Украины. Глава турецкого государства подтвердил готовность внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон", – говорится в сообщении.

На сайте Кремля подробной информации о разговоре Эрдогана с Путиным не появилось.

Эрдогана пресс-служба Путина упомянула только в новости о поздравивших главу Кремля с 70-летием. Отмечается, что в ходе телефонных разговоров "затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы".

Упоминаний Украины в тексте нет.

6 октября на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге (Чехия) Эрдоган заявил, что "даже самый худший мир лучше войны", и пообещал "продолжить усилия" для достижения мира в Украине.