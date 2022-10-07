В Анкаре сообщили, что Эрдоган говорил с Путиным об Украине. В Кремле подробностей разговора не озвучили

"Главы государств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений Анкары и Москвы. Состоялся обмен мнениями о последних процессах вокруг войны РФ и Украины. Глава турецкого государства подтвердил готовность внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон", – говорится в сообщении.
На сайте Кремля подробной информации о разговоре Эрдогана с Путиным не появилось.
Эрдогана пресс-служба Путина упомянула только в новости о поздравивших главу Кремля с 70-летием. Отмечается, что в ходе телефонных разговоров "затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы".
Упоминаний Украины в тексте нет.
6 октября на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге (Чехия) Эрдоган заявил, что "даже самый худший мир лучше войны", и пообещал "продолжить усилия" для достижения мира в Украине.
Президент Турции назвал "важным дипломатическим успехом" открытие "зернового коридора" и обмен пленными между Украиной и РФ.
Эрдоган 29 сентября в ходе телефонного разговора призвал Путина дать переговорам с Украиной "еще один шанс".
11 сентября министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.