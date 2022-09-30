Евгений Киселев: Алиев говорит, что только Эрдоган, только Турция будет заниматься урегулированием между Арменией и Азербайджаном, а Россия пойдет по курсу того самого корабля

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев.

"Мне достаточно было посмотреть на вот эти фотки, где он стоит, ждет [президента Турции Реджепа] Эрдогана, потом он стоит и ждет [президента Азербайджана Ильхама] Алиева... Боже мой, ведь тот самый Алиев, который перед ним низко кланялся и всячески давал понять, как он уважает этого самого старшего брата, – а теперь Алиев говорит, что только Эрдоган, только Турция будет заниматься урегулированием между Арменией и Азербайджаном, а Россия вот пойдет курсом того самого корабля. Ну смысл его высказываний примерно такой", – отметил Киселев.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО