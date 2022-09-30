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Евгений Киселев: Алиев говорит, что только Эрдоган, только Турция будет заниматься урегулированием между Арменией и Азербайджаном, а Россия пойдет по курсу того самого корабля

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Путин (по центру) на саммите ШОС "был опущен", отметил Киселев
Путин (по центру) на саммите ШОС "был опущен", отметил Киселев
Фото: EPA (архив)

В Самарканде (Узбекистан), где 15–16 сентября собрались лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), президент РФ Владимир Путин "просто был опущен" – "из него сделали петуха".

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев.

"Мне достаточно было посмотреть на вот эти фотки, где он стоит, ждет [президента Турции Реджепа] Эрдогана, потом он стоит и ждет [президента Азербайджана Ильхама] Алиева... Боже мой, ведь тот самый Алиев, который перед ним низко кланялся и всячески давал понять, как он уважает этого самого старшего брата, – а теперь Алиев говорит, что только Эрдоган, только Турция будет заниматься урегулированием между Арменией и Азербайджаном, а Россия вот пойдет курсом того самого корабля. Ну смысл его высказываний примерно такой", – отметил Киселев.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.

В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что в Ереване будут делать выводы. 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из ОДКБ.

Вечером 28 сентября на границе Азербайджана и Армении произошла новая перестрелка.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Евгений Киселев, Ильхам Алиев, Алеся Бацман, саммит, конфликт, президент, телеведущий, интервью, ШОС
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