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16 сентября, 2022
 
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"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом

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Тополя: Мы победим!
Тополя: Мы победим!
Фото: Antytila / Антитіла / YouTube

Фронтмен украинской группы Тарас Тополя 16 сентября разместил в Instagram растиражированное в сетях фото, на котором запечатлен президент РФ Владимир Путин во время ужина с главами еще девяти государств, который состоялся после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан).

По протоколу Путину отвели место на низком диване рядом с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Место во главе стола занял президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом китайский лидер Си Цзиньпин не пришел на ужин.

"Эксперта по геополитике включать не буду, потому что нет такой кнопки. Но посмотрите на нестриженную чмоню на диване. Весь в делах, наверное, нет времени у деда, лыбится моль, чтобы "сослыть свояком", – высмеял Путина артист. – Помните, я писал о том, что он политически мертв? В этом протокольном фото ракурс, рассадка и все акценты – на своих местах. И чмоня на своем месте. А мы победим".

Контекст:

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в городе Самарканд 15–16 сентября. На встрече присутствовали главы 10 государств и самопровозглашенный Лукашенко.

Теги: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Узбекистан, переговоры, война России против Украины, президент, Тарас Тополя
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