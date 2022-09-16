"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом

По протоколу Путину отвели место на низком диване рядом с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Место во главе стола занял президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом китайский лидер Си Цзиньпин не пришел на ужин.

"Эксперта по геополитике включать не буду, потому что нет такой кнопки. Но посмотрите на нестриженную чмоню на диване. Весь в делах, наверное, нет времени у деда, лыбится моль, чтобы "сослыть свояком", – высмеял Путина артист. – Помните, я писал о том, что он политически мертв? В этом протокольном фото ракурс, рассадка и все акценты – на своих местах. И чмоня на своем месте. А мы победим".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)