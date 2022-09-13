Лидер группы "Антитіла": Путин умер. Все, конец. Морда ботоксного деда еще пугает самых упоротых, но кое-кто уже тыкает ее палкой

"Знаете, Путин уже умер. Еще пару месяцев он был деклассирован полностью с пьедестала альфа-самца, а теперь умер как персонаж. Сдох ментально, как пацан из питерской подворотни, как лидер узкого мира. Все, конец. Морда и оскал ботоксного деда, как мертвая засушенная медвежья тушка на стене охотника, еще пугает самых упоротых, но кое-кто уже тыкает ее палкой. Летит труха и пыль", – отметил Тополя.

По словам артиста, вслед за ментальной смертью наступит физическая смерть Путина.

"А дальше Россию ждут переворот и военная диктатура, или разнос на куски, парад суверенитетов и гражданская война. Ничего хорошего шмонам не светит. А что мы? А мы ускорим и денацифицируем", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)