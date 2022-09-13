Лидер группы "Антитіла": Путин умер. Все, конец. Морда ботоксного деда еще пугает самых упоротых, но кое-кто уже тыкает ее палкой

"Знаете, Путин уже умер. Еще пару месяцев он был деклассирован полностью с пьедестала альфа-самца, а теперь умер как персонаж. Сдох ментально, как пацан из питерской подворотни, как лидер узкого мира. Все, конец. Морда и оскал ботоксного деда, как мертвая засушенная медвежья тушка на стене охотника, еще пугает самых упоротых, но кое-кто уже тыкает ее палкой. Летит труха и пыль", – отметил Тополя.
По словам артиста, вслед за ментальной смертью наступит физическая смерть Путина.
"А дальше Россию ждут переворот и военная диктатура, или разнос на куски, парад суверенитетов и гражданская война. Ничего хорошего шмонам не светит. А что мы? А мы ускорим и денацифицируем", – резюмировал он.
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Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
В последние годы в СМИ появилось много публикаций, что у Путина проблемы со здоровьем. По одной из версий, у него онкологическое заболевание. 2 июня 2022 года американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.