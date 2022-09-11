Резников: Я серьезно ошибся, когда говорил, что Путин не будет бомбить украинские города

"Мне не стыдно сказать, что я высказывал серьезное предположение, с которым я серьезно ошибся, когда говорил, что я не верю, что Путин будет бомбить украинские города. И я говорю, что я ошибся, потому что я не верил, что они настолько "конченые" в том "оркостане", что они настолько будут взбешены и раздражены, что украинцы, особенно русскоязычная часть населения на востоке Украины – Харьковская область, Волноваха, Мариуполь, – не будут их встречать с цветами, а будут сопротивляться", – отметил он.

Резников добавил, что непринятие оккупантов местным населением так их разозлило, что сегодня они уничтожают Харьков "Градами" и "Смерчами".