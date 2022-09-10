Резников: Большинство мужчин в Украине должны быть готовы воевать. Даже не быть призванными, а воевать

Резников о выезде мужчин: Как бы нам не хотелось, мы несем потери Фото: rbc.ua

У министра спросили, не пересматривают ли этот вопрос.

"Это война. И как бы нам не хотелось, мы несем потери, а эти потери могут быть безвозвратные или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй", – сказал Резников.

Он пояснил, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность задействовать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва.

"А это значит, что да, к сожалению, мужчины здесь, в состоянии войны, в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовы воевать, даже не быть призванными, а воевать", – подчеркнул министр.

В то же время Резников напомнил, что воинский учет для женщин он "в пределах своей компетенции и полномочий" отсрочил на год, в дальнейшем определяться с этим вопросом будет парламент.

"Поэтому я хочу передать женщинам, которые не хотят добровольно служить: спите спокойно, воспитывайте детей, поддерживайте своих мужей, сыновей. А женщинам, девушкам, которые служат, – огромное спасибо", – добавил Резников.

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