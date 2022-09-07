В Украине воинский учет для женщин отсрочили на год – Минобороны

Маляр подчеркнула, что никаких запретов на выезд женщин за границу с 1 октября нет.
"Вместе с тем, понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны в пределах полномочий подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет еще на год – до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников", – сообщила она.
По словам замминистра, этот приказ не меняет нормы действующего законодательства, но он позволит комитету Верховной Рады, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос.
До 1 октября 2023 года парламентарии должны на законодательном уровне установить, что воинский учет женщин соответствующих профессий/специальностей будет исключительно добровольным, добавила она.
"Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому никакой паники и "зрады". Никаких ограничений для женщин нет. После принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на воинский учет женщин необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет", – подытожила она.
В конце 2021 года Министерство обороны Украины приняло приказ, которым существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на воинский учет. В первоначальном списке было более 100 специальностей, в том числе менеджеры, авиадиспетчеры, стенографистки, журналистки, литературоведы, библиотекари. После этого Министерство обороны неоднократно уточняло этот список.
Предполагалось, что брать на воинский учет женщин начнут с 1 октября 2022 года. В июне в Генштабе сообщили, что женщин будут брать на учет только по их согласию, а Маляр добавила, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".