В Украине воинский учет для женщин отсрочили на год – Минобороны

Никаких запретов на выезд женщин за границу с 1 октября нет Фото: depositphotos.com

Маляр подчеркнула, что никаких запретов на выезд женщин за границу с 1 октября нет.

"Вместе с тем, понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны в пределах полномочий подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет еще на год – до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников", – сообщила она.

По словам замминистра, этот приказ не меняет нормы действующего законодательства, но он позволит комитету Верховной Рады, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос.

До 1 октября 2023 года парламентарии должны на законодательном уровне установить, что воинский учет женщин соответствующих профессий/специальностей будет исключительно добровольным, добавила она.

"Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому никакой паники и "зрады". Никаких ограничений для женщин нет. После принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на воинский учет женщин необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет", – подытожила она.