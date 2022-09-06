Комитет Рады поддержал законопроект о добровольном взятии женщин на воинский учет

"Комитет нацбезопасности и обороны одобрил (в первом чтении) законопроект, делающий воинский учет женщин добровольным. Надеюсь на скорое голосование в зале", – написала она.

Контекст:

В конце 2021 года Министерство обороны Украины приняло приказ, которым существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на воинский учет. В первоначальном списке было более 100 специальностей, в том числе менеджеры, авиадиспетчеры, стенографистки, журналистки, литературоведы, библиотекари. После этого Министерство обороны неоднократно уточняло этот список.

Предполагалось, что брать на воинский учет женщин начнут с 1 октября 2022 года. Но, учитывая предложение Генштаба, реализацию приказа могут перенести, поскольку минимум до 21 ноября в Украине действует военное положение и проводится всеобщая мобилизация (а женщин хотят брать на учет не ранее чем через месяц после окончания этих мероприятий).

В июне в Генштабе сообщили, что женщин будут брать на учет только по их согласию, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".