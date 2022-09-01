Минобороны передало в Верховную Раду предложения по военному учету женщин

По ее словам, сейчас министерство работает над законопроектом вместе с профильным комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения, Минобороны и Генштаб их выполнят", – отметила Маляр.
Замминистра добавила, что опыт развертывания всех воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете.
Вместе с тем для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.
"Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности. Еще раз напоминаю: речь идет о добровольной постановке на военный учет", – подчеркнула она.
Маляр напомнила, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала, только с согласия.
Ранее сообщалось, что женщины, чьи специальности или профессии родственны соответствующим военно-учетным специальностям, с 1 октября 2022 года должны были становиться на воинский учет как военнообязанные. Такие изменения регламентирует приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года.
4 июля Маляр сообщала, что никаких ограничений для пересечения украинской границы, связанных с мобилизацией, в отношении женщин нет и на данный момент такие ограничения не планируются. "С 24 февраля ни одной женщины принудительно у нас не мобилизовали, как, собственно, и прежде – с 2014 года. По состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин", – заявила она.
14 июня Маляр делала похожее заявление, отметив, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".