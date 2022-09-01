Минобороны передало в Верховную Раду предложения по военному учету женщин

По ее словам, сейчас министерство работает над законопроектом вместе с профильным комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения, Минобороны и Генштаб их выполнят", – отметила Маляр.

Замминистра добавила, что опыт развертывания всех воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

Вместе с тем для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

"Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности. Еще раз напоминаю: речь идет о добровольной постановке на военный учет", – подчеркнула она.

Маляр напомнила, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала, только с согласия.