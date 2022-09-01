ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минобороны передало в Верховную Раду предложения по военному учету женщин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете
В Украине нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете
Фото: depositphotos.com

Минобороны Украины разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин. Об этом 31 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, сейчас министерство работает над законопроектом вместе с профильным комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения, Минобороны и Генштаб их выполнят", – отметила Маляр.

Замминистра добавила, что опыт развертывания всех воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

Вместе с тем для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

"Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности. Еще раз напоминаю: речь идет о добровольной постановке на военный учет", – подчеркнула она.

Маляр напомнила, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала, только с согласия.

Контекст:

Ранее сообщалось, что женщины, чьи специальности или профессии родственны соответствующим военно-учетным специальностям, с 1 октября 2022 года должны были становиться на воинский учет как военнообязанные. Такие изменения регламентирует приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года.

4 июля Маляр сообщала, что никаких ограничений для пересечения украинской границы, связанных с мобилизацией, в отношении женщин нет и на данный момент такие ограничения не планируются. "С 24 февраля ни одной женщины принудительно у нас не мобилизовали, как, собственно, и прежде – с 2014 года. По состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин", – заявила она.

14 июня Маляр делала похожее заявление, отметив, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Министерство обороны Украины, Анна Маляр, военнослужащий, женщины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Ноги, как лапы у птеродактиля", "Смотреть такое неприятно". Волочкова возмутила сеть своим новым роликом
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
Фронтмен Kozak System Леньо: Поздно объяснять гламурной телке, которая выставляет фото из Египта на пляже, что можно это делать деликатнее
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"От ногтей меня физически тошнит", "О боже, нет!" 19-летняя дочь Мосс показала свой педикюр
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
"Юбка уже коротковата", "Какая хрупкая". 29-летняя Соловий примерила школьную форму. Фото
Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год
Педан рассказал, где будет учиться его дочь. Стоимость ее обучения составляет 80 тыс. грн в год
Фреймут: За границей я одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят
Фреймут: За границей я – одна "из". Если меня завтра здесь не станет, меня просто тихонько похоронят
"Дочь говорит: "Мама, я так счастлива!" 44-летняя Горовая заявила, что ее дочь в Ливане вышла замуж
"Дочь говорит: "Мама, я так счастлива!" 44-летняя Горовая заявила, что ее дочь в Ливане вышла замуж
49-летняя Клум засветила зону декольте. Фото. Видео
49-летняя Клум засветила зону декольте. Фото. Видео
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний
"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза
"Символ того, что украинская музыка продолжает вдохновлять". Каменских показала фрагмент написанной до войны песни и назвала дату релиза
"Это лето точно должно было быть не таким". Дорофеева разместила ролик с эксклюзивными кадрами
"Это лето точно должно было быть не таким". Дорофеева разместила ролик с эксклюзивными кадрами
На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото
На фестивале Burning Man 2022 установили пятиметровый трезубец. Фото
"Задания простые – разведка военных целей и их обезвреживание". Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"
"Задания простые – разведка военных целей и их обезвреживание". Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"
Поклонники в день смерти принцессы Дианы почтили ее память возле пламени Свободы в Париже. Фото
Поклонники в день смерти принцессы Дианы почтили ее память возле пламени Свободы в Париже. Фото
Катрин Денев появилась на Венецианском фестивале со значком в виде украинского флага. Фото
Катрин Денев появилась на Венецианском фестивале со значком в виде украинского флага. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (98012)
2
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (38271)
3
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (35251)
4
"Пани Ле сияет красотой", "Красивая – нет слов". Никитюк восхитила сеть своими новыми атмосферными фото (24488)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (23761)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (20366)
7
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (18164)
8
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (18091)
 
 
 
 