Воинский учет для женщин будет добровольным – Минобороны Украины

По ее словам, в оборонном ведомстве "делают все возможное", чтобы 1 октября не было обязательной постановки на воинский учет женщин, чьи профессии есть в перечне военно-учетных специальностей.
Маляр отметила, что украинская армия нуждаются в "небольшом перечне" специальностей – это медицинские работники, повара, специалисты по радиоэлектронике.
"Что касается других, то мы говорим о необходимости добровольной постановки на учет. Что это значит? Что женщины, которые хотят, мотивированные, имеют право все-таки становиться на учет, мы не должны их этого лишать", – сказала Маляр.
В конце 2021 года Министерство обороны Украины приняло приказ, которым существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на воинский учет. В первоначальном списке было более 100 специальностей, в том числе менеджеры, авиадиспетчеры, стенографистки, журналистки, литературоведы, библиотекари. После этого Министерство обороны неоднократно уточняло этот список.
Предполагалось, что брать на воинский учет женщин начнут с 1 октября 2022 года. Но, учитывая предложение Генштаба, реализацию приказа могут перенести, поскольку минимум до 21 ноября в Украине действует военное положение и проводится всеобщая мобилизация (а женщин хотят брать на учет не ранее чем через месяц после окончания этих мероприятий).
В июне в Генштабе сообщили, что женщин будут брать на учет только по их согласию, а Маляр добавила, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".