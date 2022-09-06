Воинский учет для женщин будет добровольным – Минобороны Украины

Женщин будут ставить на воинский учет только с их согласия Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

По ее словам, в оборонном ведомстве "делают все возможное", чтобы 1 октября не было обязательной постановки на воинский учет женщин, чьи профессии есть в перечне военно-учетных специальностей.

Маляр отметила, что украинская армия нуждаются в "небольшом перечне" специальностей – это медицинские работники, повара, специалисты по радиоэлектронике.

"Что касается других, то мы говорим о необходимости добровольной постановки на учет. Что это значит? Что женщины, которые хотят, мотивированные, имеют право все-таки становиться на учет, мы не должны их этого лишать", – сказала Маляр.