Кабмин продлил отсрочку от мобилизации для военнообязанных специалистов

По информации правительства, такое решение было принято на фоне того, что в сентябре – октябре заканчиваются отсрочки, полученные тысячами специалистов в начале войны.
"Решение о продлении отсрочки от военной службы может быть принято только один раз", – говорится в сообщении.
Правительственное решение также предусматривает, что выписку из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение либо организация, где он работает.
"Решение правительства позволяет обеспечить постоянную и эффективную работу органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций", – прокомментировала данное решение министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день он объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
15 августа Верховная Рада Украины одобрила предложенное президентом Владимиром Зеленским продление военного положения на 90 суток – до 21 ноября.