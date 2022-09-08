Кабмин продлил отсрочку от мобилизации для военнообязанных специалистов

Кабмин продлил возможность действующих отсрочек от мобилизации на два месяца Фото: depositphotos.com

По информации правительства, такое решение было принято на фоне того, что в сентябре – октябре заканчиваются отсрочки, полученные тысячами специалистов в начале войны.

"Решение о продлении отсрочки от военной службы может быть принято только один раз", – говорится в сообщении.

Правительственное решение также предусматривает, что выписку из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение либо организация, где он работает.

"Решение правительства позволяет обеспечить постоянную и эффективную работу органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций", – прокомментировала данное решение министр экономики Юлия Свириденко.