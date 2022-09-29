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На границе Азербайджана и Армении снова перестрелка

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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в открытии огня на границе
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в открытии огня на границе
Фото: depositphotos.com

Вечером 28 сентября на границе Азербайджана и Армении произошла новая перестрелка. Обе страны обвинили друг друга в открытии огня.

Минобороны Армении сообщило, что с 18.00 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного оружия.

"Армянская сторона предприняла ответные действия", – говорится в сообщении.

В свою очередь минобороны Азербаджайна заявило, что подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения азербайджанской армии в направлении Алагелляр Кяльбаджарского района. В результате обстрела получил ранение военнослужащий армии Азербайджана.

"Заявляем, что вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, целенаправленно нагнетающем обстановку", – добавили в ведомстве.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

13 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поднимет вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.

В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что в Ереване будут делать выводы. 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из ОДКБ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: армия, военные, граница, Армения, Азербайджан, перестрелка
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