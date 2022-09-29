На границе Азербайджана и Армении снова перестрелка

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в открытии огня на границе Фото: depositphotos.com

Минобороны Армении сообщило, что с 18.00 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного оружия.

"Армянская сторона предприняла ответные действия", – говорится в сообщении.

В свою очередь минобороны Азербаджайна заявило, что подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения азербайджанской армии в направлении Алагелляр Кяльбаджарского района. В результате обстрела получил ранение военнослужащий армии Азербайджана.

"Заявляем, что вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, целенаправленно нагнетающем обстановку", – добавили в ведомстве.