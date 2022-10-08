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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Турции заявили о планах Путина заключить "большое соглашение" с Западом

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Соглашение должно заменить заключенные в конце холодной войны договоренности, считает спикер Эрдогана
Соглашение должно заменить заключенные в конце холодной войны договоренности, считает спикер Эрдогана
Фото: Ibrahim Kalin / Twitter

Президент России Владимир Путин планирует заключить "новое крупное соглашение" с Западом. Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин, сообщает CNN.

По его словам, оно, вероятно, будет касаться Украины, но только "частично".

"Как мы считаем, Путин хочет иметь новое крупное соглашение, новое соглашение с Западом. Оно частично касается и Украины, несомненно", – заявил Калин.

Он отметил, что соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом. По его словам, соглашение должно заменить заключенные в конце холодной войны договоренности, поскольку те уже не соответствуют реальности.

При этом спикер турецкого президента считает, что переговоры между Украиной и РФ могут возобновиться в будущем, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский принял официальное решение о невозможности переговоров с действующим главой РФ.

"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени причинено", – заявил Калин.

Контекст:

Президент Турции назвал "важным дипломатическим успехом" открытие "зернового коридора" и обмен пленными между Украиной и РФ.

Эрдоган 29 сентября в ходе телефонного разговора призвал Путина дать переговорам с Украиной "еще один шанс".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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