В Турции заявили о планах Путина заключить "большое соглашение" с Западом

По его словам, оно, вероятно, будет касаться Украины, но только "частично".

"Как мы считаем, Путин хочет иметь новое крупное соглашение, новое соглашение с Западом. Оно частично касается и Украины, несомненно", – заявил Калин.

Он отметил, что соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом. По его словам, соглашение должно заменить заключенные в конце холодной войны договоренности, поскольку те уже не соответствуют реальности.

При этом спикер турецкого президента считает, что переговоры между Украиной и РФ могут возобновиться в будущем, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский принял официальное решение о невозможности переговоров с действующим главой РФ.

"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени причинено", – заявил Калин.