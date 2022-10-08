В Турции заявили о планах Путина заключить "большое соглашение" с Западом

По его словам, оно, вероятно, будет касаться Украины, но только "частично".
"Как мы считаем, Путин хочет иметь новое крупное соглашение, новое соглашение с Западом. Оно частично касается и Украины, несомненно", – заявил Калин.
Он отметил, что соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом. По его словам, соглашение должно заменить заключенные в конце холодной войны договоренности, поскольку те уже не соответствуют реальности.
При этом спикер турецкого президента считает, что переговоры между Украиной и РФ могут возобновиться в будущем, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский принял официальное решение о невозможности переговоров с действующим главой РФ.
"Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени причинено", – заявил Калин.
Президент Турции назвал "важным дипломатическим успехом" открытие "зернового коридора" и обмен пленными между Украиной и РФ.
Эрдоган 29 сентября в ходе телефонного разговора призвал Путина дать переговорам с Украиной "еще один шанс".