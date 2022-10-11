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Антон Геращенко: Путин или не умрет своей смертью, или всю жизнь будет в заключении

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Геращенко считает, что Путина может ликвидировать кто-то из его близких
Геращенко считает, что Путина может ликвидировать кто-то из его близких
Фото: mvs.gov.ua

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что видит четыре возможных варианта будущего президента России Владимира Путина.

"Я вам предскажу будущее Путина. Мне рисуются следующие варианты. Первое: его растерзает толпа после переворота. Второе: его уничтожит кто-то из его близких, просто физически ликвидирует. Далее: он покончит жизнь самоубийством, как Гитлер. Или окажется на скамье подсудимых международного трибунала", – сказал Геращенко. 

Он напомнил, что в июне суд в Германии вынес приговор 101-летнему немцу – бывшему охраннику концентрационного лагеря Заксенхаузен Йозефу. 

"Поэтому у Путина еще все впереди. Он или умрет не своей смертью, или всю жизнь будет находиться на пожизненном заключении. Я других вариантов не вижу. Может, это будет не через месяц, не через полгода, не через год. Но это будет обязательно", – добавил Геращенко. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом, 24 февраля 2024 года, начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины. 

За последние семь с половиной месяцев, согласно данным Генштаба ВСУ, РФ в войне против Украины потеряла 62 870 военнослужащих

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км². Но в августе – сентябре в результате успешного контрнаступления украинская армия только на востоке Украины освободила около 9 тыс. км² территории и практически полностью освободила от оккупантов Харьковскую область. Также ВСУ продвигаются на юге. В Херсонской области деоккупированы 1170 км² территории, сообщили в оперативном командовании "Юг" 9 октября, пишет "Укринформ"

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Антон Геращенко
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