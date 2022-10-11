Антон Геращенко: Путин или не умрет своей смертью, или всю жизнь будет в заключении

"Я вам предскажу будущее Путина. Мне рисуются следующие варианты. Первое: его растерзает толпа после переворота. Второе: его уничтожит кто-то из его близких, просто физически ликвидирует. Далее: он покончит жизнь самоубийством, как Гитлер. Или окажется на скамье подсудимых международного трибунала", – сказал Геращенко.

Он напомнил, что в июне суд в Германии вынес приговор 101-летнему немцу – бывшему охраннику концентрационного лагеря Заксенхаузен Йозефу.

"Поэтому у Путина еще все впереди. Он или умрет не своей смертью, или всю жизнь будет находиться на пожизненном заключении. Я других вариантов не вижу. Может, это будет не через месяц, не через полгода, не через год. Но это будет обязательно", – добавил Геращенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube