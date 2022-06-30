Суд в Германии приговорил к пяти годам тюрьмы 101-летнего бывшего охранника концлагеря

Процесс продолжался девять месяцев. Обвиняемый не признал вины, заявляя, что никогда не служил в этом концлагере, но прокуратура представила документы охранника концлагеря, имя, фамилия и дата рождения которого полностью совпадали с данными обвиняемого.

Как пишет The New York Times, обвиняемого зовут Иосиф С. (его полное имя в Германии не раскрывают из-за законов о конфиденциальности). На видео из суда, обнародованном изданием, видно, что он закрывал лицо.

Мужчина, по данным следствия, служил в Заксенхаузене в период с 1942-го по 1945 год. В суде он заявил, что работал в это время на ферме в земле Мекленбург – Передняя Померания.

Его признали виновным в соучастии в убийстве 3,5 тыс. человек. Напрямую установить его связь с убийствами прокуроры не смогли, но доказали, что он вступил в ряды СС в возрасте 20 лет. По данным обвинения, он работал охранником и дослужился до звания роттенфюрера.

Судья Удо Лехтерманн, зачитывая приговор, сказал, что экс-охранник поддерживал своей деятельностью нацистскую систему террора и убийств.

Неясно, будет ли этот мужчина отбывать наказание. Его адвокат уже заявил, что подаст апелляцию, ее рассмотрение начнется, по оценке издания, через несколько месяцев. Кроме того, чтобы поместить в тюрьму такого пожилого человека, нужно медицинское заключение, что здоровье достаточно стабильно для этого.

По словам представителя немецкого ведомства, которое занимается расследованием преступлений нацисткой эпохи Томаса Уилла, на данный момент по всей Германии прокуроры расследуют как минимум пять дел по таким обвинениям, в суде города Итцехо рассматривают дело 97-летней женщины, обвиняемой в военных преступлениях в концентрационном лагере Штутхоф (недалеко от польского Гданьска).

Через концентрационный лагерь Заксенхаузен, построенный летом 1936 года, до конца Второй мировой войны прошло более 200 тыс. заключенных, сообщила "Немецкая волна". Среди них были политические противники нацистского режима, а также евреи, синти и ромы, иностранные военнопленные. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, медицинских экспериментов и жестокого обращения.