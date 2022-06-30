ГОРДОН
 
 
МИР

Суд в Германии приговорил к пяти годам тюрьмы 101-летнего бывшего охранника концлагеря

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Обвиняемый прятал лицо на заседании
Обвиняемый прятал лицо на заседании
Скриншот: nytimes.com

28 июня земельный суд в немецком городе Нойруппин приговорил к пяти годам лишения свободы 101-летнего мужчину – бывшего охранника концентрационного лагеря Заксенхаузен (находится к северу от Берлина), сообщает "Немецкая волна".

Процесс продолжался девять месяцев. Обвиняемый не признал вины, заявляя, что никогда не служил в этом концлагере, но прокуратура представила документы охранника концлагеря, имя, фамилия и дата рождения которого полностью совпадали с данными обвиняемого. 

Как пишет The New York Times, обвиняемого зовут Иосиф С. (его полное имя в Германии не раскрывают из-за законов о конфиденциальности). На видео из суда, обнародованном изданием, видно, что он закрывал лицо. 

Мужчина, по данным следствия, служил в Заксенхаузене в период с 1942-го по 1945 год. В суде он заявил, что работал в это время на ферме в земле Мекленбург – Передняя Померания. 

Его признали виновным в соучастии в убийстве 3,5 тыс. человек. Напрямую установить его связь с убийствами прокуроры не смогли, но доказали, что он вступил в ряды СС в возрасте 20 лет. По данным обвинения, он работал охранником и дослужился до звания роттенфюрера.   

Судья Удо Лехтерманн, зачитывая приговор, сказал, что экс-охранник поддерживал своей деятельностью нацистскую систему террора и убийств. 

Неясно, будет ли этот мужчина отбывать наказание. Его адвокат уже заявил, что подаст апелляцию, ее рассмотрение начнется, по оценке издания, через несколько месяцев. Кроме того, чтобы поместить в тюрьму такого пожилого человека, нужно медицинское заключение, что здоровье достаточно стабильно для этого. 

По словам представителя немецкого ведомства, которое занимается расследованием преступлений нацисткой эпохи Томаса Уилла, на данный момент по всей Германии прокуроры расследуют как минимум пять дел по таким обвинениям, в суде города Итцехо рассматривают дело 97-летней женщины, обвиняемой в военных преступлениях в концентрационном лагере Штутхоф (недалеко от польского Гданьска). 

Через концентрационный лагерь Заксенхаузен, построенный летом 1936 года, до конца Второй мировой войны прошло более 200 тыс. заключенных, сообщила "Немецкая волна". Среди них были политические противники нацистского режима, а также евреи, синти и ромы, иностранные военнопленные. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, медицинских экспериментов и жестокого обращения.

видео

Видео: nytimes.com
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, заключенные, приговор, концлагерь, ромы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитюк: Я не думала, что украинцы настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят
  Никитюк: Я не думала, что украинцы – настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят
55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления
55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
"Все еще есть элегантные линии". 46-летняя звезда "Блондинки в законе" показала фигуру в купальнике
"Все еще есть элегантные линии". 46-летняя звезда "Блондинки в законе" показала фигуру в купальнике
  "Очень хорошо чувствует себя в материальном плане". Тополя рассказал, кто помогает его жене и детям в США
  "Очень хорошо чувствует себя в материальном плане". Тополя рассказал, кто помогает его жене и детям в США
  "Я бы хотела и мальчика, и девочку". Могилевская рассказала о своей будущей семье
  "Я бы хотела и мальчика, и девочку". Могилевская рассказала о своей будущей семье
  Цимбалюк о Loboda: Есть категория людей – называется приспособленцами
  Цимбалюк о Loboda: Есть категория людей – называется приспособленцами
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
  "У Нади больше денег, чем у всех остальных в этом четырехугольнике". Друг Дорофеевой высказался о новом романе певицы
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь
Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине
Зеленская: Украинцы, которым пришлось искать убежище по всему миру, должны знать: их ждут в Украине
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
Свитолина примет участие в благотворительном теннисном турнире в Польше в поддержку Украины
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
Вакарчук спел в Варшаве "Обійми" на польском языке и показал Путину средний палец. Видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта G
Алеся БАЦМАН
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (338478)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (109883)
3
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (107375)
4
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (90859)
5
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (86375)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (76608)
7
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (51685)
8
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (48779)
 
 
 
 