"Быстрого окончания не получится". Геращенко спрогнозировал, когда может закончиться война России против Украины

Геращенко: Мы обязательно восстановим территориальную целостность Украины. Это будет в ближайшие годы Фото: mvs.gov.ua

Бацман процитировала статью The Times, которая вышла 8 октября. Издание со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины породило надежду у западных чиновников и экспертов, что война может закончиться до конца года.

"Я думаю, что такого быстрого окончания войны не получится. Думаю, это будет первое полугодие следующего года. Для победы нужно освободить континентальную территорию Украины", – сказал Геращенко.

Он считает, что в Крым "зайти военным путем будет крайне сложно или невозможно".

"За Крым [президент РФ Владимир] Путин и российский народ должны платить огромную цену через санкции. Если санкции будут наносить убыток $150–200 млрд в год, тогда просто-напросто Крым будет неподъемной ношей для Путина", – убежден советник министра.

Бацман возразила. Она напомнила, что недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Украина "достаточно скоро" вернется в Крым, причем вернется с оружием.

"Я не хочу спорить с руководителем Главного управления разведки – он знает больше... Я знаю только одно: мы обязательно восстановим территориальную целостность Украины. Это будет в ближайшие годы. Полностью [восстановим]", – ответил Геращенко.

Для этого, продолжил он, западные страны должны предоставить Украине больше оружия, в первую очередь современные самолеты и системы противовоздушной обороны, и "не цедить его по чайной ложке".

"Фактически Вооруженные силы творят невозможное. Без наличия ПВО серьезного, без наличия достаточного количества авиации наши войска наступают. Притом, что русские имеют многократное превосходство и в ПВО, и в авиации. Но они трусы. Их солдаты и офицеры не понимают, за что они воюют", – сказал Геращенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube