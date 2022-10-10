"Быстрого окончания не получится". Геращенко спрогнозировал, когда может закончиться война России против Украины

Бацман процитировала статью The Times, которая вышла 8 октября. Издание со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины породило надежду у западных чиновников и экспертов, что война может закончиться до конца года.
"Я думаю, что такого быстрого окончания войны не получится. Думаю, это будет первое полугодие следующего года. Для победы нужно освободить континентальную территорию Украины", – сказал Геращенко.
Он считает, что в Крым "зайти военным путем будет крайне сложно или невозможно".
"За Крым [президент РФ Владимир] Путин и российский народ должны платить огромную цену через санкции. Если санкции будут наносить убыток $150–200 млрд в год, тогда просто-напросто Крым будет неподъемной ношей для Путина", – убежден советник министра.
Бацман возразила. Она напомнила, что недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Украина "достаточно скоро" вернется в Крым, причем вернется с оружием.
"Я не хочу спорить с руководителем Главного управления разведки – он знает больше... Я знаю только одно: мы обязательно восстановим территориальную целостность Украины. Это будет в ближайшие годы. Полностью [восстановим]", – ответил Геращенко.
Для этого, продолжил он, западные страны должны предоставить Украине больше оружия, в первую очередь современные самолеты и системы противовоздушной обороны, и "не цедить его по чайной ложке".
"Фактически Вооруженные силы творят невозможное. Без наличия ПВО серьезного, без наличия достаточного количества авиации наши войска наступают. Притом, что русские имеют многократное превосходство и в ПВО, и в авиации. Но они трусы. Их солдаты и офицеры не понимают, за что они воюют", – сказал Геращенко.
Учитывая территорию, захваченную РФ в 2014 году, российские оккупанты контролируют Крым и часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км². Но в августе – сентябре в результате успешного контрнаступления украинская армия только на востоке Украины освободила около 9 тыс. км² территории и практически полностью освободила от оккупантов Харьковскую область.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всей территории Украины, в том числе Крыма. "Мы туда вернемся. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.