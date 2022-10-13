Шустер: Не думаю, что США пойдут на компромиссы с представителями режима Путина. Они должны сидеть в Нюрнберге, а не пожимать руки в Белом доме

"С одной стороны, может быть, это и логично, потому что правительство Соединенных Штатов и народ, конечно, не хотят ядерного конфликта. Уж лучше так, чем ядерная бомба. А с другой стороны, верить каким-нибудь патрушевым или кириенкам, которые могут полететь в Вашингтон, и вообще жать им руки и с ними общаться... Я как-то не верю в это", – сказал Шустер.
Он отметил, что во время Второй мировой войны сепаратные переговоры вел даже соратник Адольфа Гитлера Генрих Гиммлер.
"Если Соединенные Штаты Америки готовы наладить отношения с Венесуэлой ради поставок нефти взамен российской или что-то простить Ирану, чтобы Иран поставлял нефть, – тогда в мире нет ценностей и принципов. Но, судя по последней речи [президента США Джо] Байдена в ООН, я как-то не верю, что США пойдут на такого рода компромиссы", – объяснил Шустер.
Он считает, что "люди, которые сотворили то, что они сотворили в Украине, должны нести за это коллективную ответственность, по меньшей мере верхушка".
"Они должны сидеть в Нюрнберге, а не пожимать руки в Белом доме. Весь мир должен узнать о том, что они натворили. Это самое важное – чтобы они сидели и были осуждены", – заявил Шустер.
Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Полная версия интервью
Согласно информации, полученной американской разведкой, член ближайшего окружения Путина в последние недели напрямую выражал российскому президенту свое несогласие с его действиями на войне в Украине. Об этом 7 октября сообщило издание The Washington Post, отметив, что имя человека из окружения Путина известно американской разведке, но журналистам его не назвали.
После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".