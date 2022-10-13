Шустер: Не думаю, что США пойдут на компромиссы с представителями режима Путина. Они должны сидеть в Нюрнберге, а не пожимать руки в Белом доме

"С одной стороны, может быть, это и логично, потому что правительство Соединенных Штатов и народ, конечно, не хотят ядерного конфликта. Уж лучше так, чем ядерная бомба. А с другой стороны, верить каким-нибудь патрушевым или кириенкам, которые могут полететь в Вашингтон, и вообще жать им руки и с ними общаться... Я как-то не верю в это", – сказал Шустер.

Он отметил, что во время Второй мировой войны сепаратные переговоры вел даже соратник Адольфа Гитлера Генрих Гиммлер.

"Если Соединенные Штаты Америки готовы наладить отношения с Венесуэлой ради поставок нефти взамен российской или что-то простить Ирану, чтобы Иран поставлял нефть, – тогда в мире нет ценностей и принципов. Но, судя по последней речи [президента США Джо] Байдена в ООН, я как-то не верю, что США пойдут на такого рода компромиссы", – объяснил Шустер.

Он считает, что "люди, которые сотворили то, что они сотворили в Украине, должны нести за это коллективную ответственность, по меньшей мере верхушка".

"Они должны сидеть в Нюрнберге, а не пожимать руки в Белом доме. Весь мир должен узнать о том, что они натворили. Это самое важное – чтобы они сидели и были осуждены", – заявил Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Полная версия интервью

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