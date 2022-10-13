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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Не думаю, что США пойдут на компромиссы с представителями режима Путина. Они должны сидеть в Нюрнберге, а не пожимать руки в Белом доме

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Шустер (на фото) отметил, что сепаратные переговоры вели даже приближенные к Гитлеру
Шустер (на фото) отметил, что сепаратные переговоры вели даже приближенные к Гитлеру
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист, телеведущий Савик Шустер оценил вероятность договоренностей властей США с возможным преемником президента России Владимира Путина для получения "гарантий безопасности", чтобы те, "кто замазан кровью", могли продолжить править "с новой страницы, отдав Украине все украденное, выплатив репарации".

"С одной стороны, может быть, это и логично, потому что правительство Соединенных Штатов и народ, конечно, не хотят ядерного конфликта. Уж лучше так, чем ядерная бомба. А с другой стороны, верить каким-нибудь патрушевым или кириенкам, которые могут полететь в Вашингтон, и вообще жать им руки и с ними общаться... Я как-то не верю в это", – сказал Шустер.

Он отметил, что во время Второй мировой войны сепаратные переговоры вел даже соратник Адольфа Гитлера Генрих Гиммлер.

"Если Соединенные Штаты Америки готовы наладить отношения с Венесуэлой ради поставок нефти взамен российской или что-то простить Ирану, чтобы Иран поставлял нефть, – тогда в мире нет ценностей и принципов. Но, судя по последней речи [президента США Джо] Байдена в ООН, я как-то не верю, что США пойдут на такого рода компромиссы", – объяснил Шустер.

Он считает, что "люди, которые сотворили то, что они сотворили в Украине, должны нести за это коллективную ответственность, по меньшей мере верхушка".

"Они должны сидеть в Нюрнберге, а не пожимать руки в Белом доме. Весь мир должен узнать о том, что они натворили. Это самое важное – чтобы они сидели и были осуждены", – заявил Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Согласно информации, полученной американской разведкой, член ближайшего окружения Путина в последние недели напрямую выражал российскому президенту свое несогласие с его действиями на войне в Украине. Об этом 7 октября сообщило издание The Washington Post, отметив, что имя человека из окружения Путина известно американской разведке, но журналистам его не назвали.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Савик Шустер, Венесуэла, Кремль, переговоры, вторжение, Алеся Бацман, телеведущий, репарации, преемник
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