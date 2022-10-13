Шустер: Я никогда не возьмусь сказать, будет или не будет ядерная война. Могу сказать только, что угроза есть. Значит, эту угрозу надо убрать

"Ядерная война или не ядерная война? Я никогда не возьмусь сказать, будет или не будет. Я могу сказать только одно: угроза есть. Значит, эту угрозу надо убрать. Есть только один путь. Или два. Убрать его или он уйдет сам. Другого не дано… [Лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере в какой-то момент сказал: "Я не боюсь умереть. У меня ничего нет". То же самое мог сказать и [советский диктатор Иосиф] Сталин, кстати. "У меня ничего нет, кроме моей шинели", – отметил Шустер.

По словам журналиста, в отличие от них, у Путина совсем другая ситуация.

"У него яхты, дворцы – все, что он себе готовил. Возможность жить на широкую ногу. В общем, получить удовольствие от накопленного или награбленного. Это говорит о том, что он привязан к земной жизни. Но что он думает о том, что потом [после смерти], и вообще что он думает о человечестве? Ничего хорошего", – подчеркнул Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

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