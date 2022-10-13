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Шустер: Я никогда не возьмусь сказать, будет или не будет ядерная война. Могу сказать только, что угроза есть. Значит, эту угрозу надо убрать

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21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России
Фото: ЕРА

Угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие означают, что его нужно отстранить от власти. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил журналист, телеведущий Савик Шустер.

"Ядерная война или не ядерная война? Я никогда не возьмусь сказать, будет или не будет. Я могу сказать только одно: угроза есть. Значит, эту угрозу надо убрать. Есть только один путь. Или два. Убрать его или он уйдет сам. Другого не дано… [Лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в бункере в какой-то момент сказал: "Я не боюсь умереть. У меня ничего нет". То же самое мог сказать и [советский диктатор Иосиф] Сталин, кстати. "У меня ничего нет, кроме моей шинели", – отметил Шустер.

По словам журналиста, в отличие от них, у Путина совсем другая ситуация.

"У него яхты, дворцы – все, что он себе готовил. Возможность жить на широкую ногу. В общем, получить удовольствие от накопленного или награбленного. Это говорит о том, что он привязан к земной жизни. Но что он думает о том, что потом [после смерти], и вообще что он думает о человечестве? Ничего хорошего", – подчеркнул Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерного удара по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, ядерное оружие, Алеся Бацман, война России против Украины
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