Признаков готовности России применить ядерное оружие пока нет – британская разведка

"Мне понятно, что – хотя нам может это не нравиться и мы можем во многом ненавидеть то, как российская военная машина и президент [России Владимир] Путин ведут эту войну – они действуют в рамках своей доктрины, которая, как мы понимаем, допускает использование в том числе ядерного оружия. Я уверен, что Путин обеспокоен опасностью эскалации. Он думает о ней по-разному. Однако я думаю, что это признак того, что он еще не потянулся к этим другим формам ведения войны", – заявил Флеминг.

Глава Центра правительственной связи Великобритании отметил, что любые разговоры о ядерном оружии очень опасны, и люди должны быть очень осторожны с тем, как они о нем говорят.