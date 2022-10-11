Признаков готовности России применить ядерное оружие пока нет – британская разведка

"Мне понятно, что – хотя нам может это не нравиться и мы можем во многом ненавидеть то, как российская военная машина и президент [России Владимир] Путин ведут эту войну – они действуют в рамках своей доктрины, которая, как мы понимаем, допускает использование в том числе ядерного оружия. Я уверен, что Путин обеспокоен опасностью эскалации. Он думает о ней по-разному. Однако я думаю, что это признак того, что он еще не потянулся к этим другим формам ведения войны", – заявил Флеминг.
Глава Центра правительственной связи Великобритании отметил, что любые разговоры о ядерном оружии очень опасны, и люди должны быть очень осторожны с тем, как они о нем говорят.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.