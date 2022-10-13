Шустер: Путин – человек пустой, его можно было наполнять любым содержанием. В итоге получился такой монстр

"С одной стороны, Путин – это очень простой персонаж. В том смысле, что я не думаю, что он читал книжки, кроме учебников в средней школе или в школе КГБ. Я не думаю, что он смотрел какие-то фильмы. Я не думаю, что он когда-нибудь интересовался культурной жизнью. Это человек пустой, которого можно было наполнять любым содержанием", – допускает Шустер.
Журналист не считает правильным проводить параллели между Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. По его мнению, "в этом смысле Гитлер другой" – он прошел через Первую мировую, пытался стать художником.
В то же время Шустер напомнил, что у Гитлера "были всякие сексуальные склонности" и, как можно предположить, у российского президента таковые тоже есть, по крайней мере, "Путин такое впечатление создает".
"Но о Гитлере немножко больше известно в плане сексуальной жизни… В Путина можно было вложить все, что угодно. И то, что он сам в себя вкладывал. И в итоге из него получился такой монстр, воплощение зла. BBC назвало фильм о Гитлере "Восхождение зла". Вот еще одно восхождение зла", – заметил телеведущий.
Шустер убежден, что "Путин сегодня – это абсолютное зло".
"Это уже понимают не только те люди, которых мы называем, грубо говоря, коллективным, цивилизованным Западом… Большинство планеты это понимает. О Путине можно много говорить. Я пытался изучать. Я даже пытался изучать оккультные науки", – признался он.
Отвечая на вопрос Бацман, отождествляет ли Путин себя с Богом, журналист согласился, что "что-то мистическое такое в нем есть".
"Все эти разговоры ведь не случайно. Нет дыма без огня. Шаманы, всякие мистики, священники, духовники... Все время в него вкладывается какое-то содержание. А он сам-то пустой. Вы в него вкладываете, вкладываете – и наконец он в это начинает верить. Я думаю, что он примерно в таком состоянии", – заключил Шустер.
Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью
Путин в силу того, что Русская православная церковь объединяет российский народ, участвует в церковных ритуалах, но поверхностно, так как "плохо про это понимает", в то же время увлекается мистикой. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.
Пугачев также признался, что именно он привел Путина в церковь, но "в силу того, что его любимая книжка – "Колобок" (так бывший банкир намекнул на интеллектуальные способности российского лидера. – "ГОРДОН"), то с этим проблема вышла".
О том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу увлекается шаманскими обрядами и это оказало влияние на Путина, Пугачев рассказывал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. По словам экс-банкира, президент РФ сам рассказал ему в частном разговоре о "гараже Шойгу" и о том, что на даче у главы Минобороны РФ он видел "шаманов и заклинателей".
Живущий в Украине российский журналист Иван Яковина рассказывал в эфире "Украина 24", что Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь "не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды". "После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, в которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу Путин стал верить в это оккультное течение и стал регулярно проводить соответствующие обряды. Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", – рассказал он.