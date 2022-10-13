Шустер: Путин – человек пустой, его можно было наполнять любым содержанием. В итоге получился такой монстр

"С одной стороны, Путин – это очень простой персонаж. В том смысле, что я не думаю, что он читал книжки, кроме учебников в средней школе или в школе КГБ. Я не думаю, что он смотрел какие-то фильмы. Я не думаю, что он когда-нибудь интересовался культурной жизнью. Это человек пустой, которого можно было наполнять любым содержанием", – допускает Шустер.

Журналист не считает правильным проводить параллели между Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. По его мнению, "в этом смысле Гитлер другой" – он прошел через Первую мировую, пытался стать художником.

В то же время Шустер напомнил, что у Гитлера "были всякие сексуальные склонности" и, как можно предположить, у российского президента таковые тоже есть, по крайней мере, "Путин такое впечатление создает".

"Но о Гитлере немножко больше известно в плане сексуальной жизни… В Путина можно было вложить все, что угодно. И то, что он сам в себя вкладывал. И в итоге из него получился такой монстр, воплощение зла. BBC назвало фильм о Гитлере "Восхождение зла". Вот еще одно восхождение зла", – заметил телеведущий.

Шустер убежден, что "Путин сегодня – это абсолютное зло".

"Это уже понимают не только те люди, которых мы называем, грубо говоря, коллективным, цивилизованным Западом… Большинство планеты это понимает. О Путине можно много говорить. Я пытался изучать. Я даже пытался изучать оккультные науки", – признался он.

Отвечая на вопрос Бацман, отождествляет ли Путин себя с Богом, журналист согласился, что "что-то мистическое такое в нем есть".

"Все эти разговоры ведь не случайно. Нет дыма без огня. Шаманы, всякие мистики, священники, духовники... Все время в него вкладывается какое-то содержание. А он сам-то пустой. Вы в него вкладываете, вкладываете – и наконец он в это начинает верить. Я думаю, что он примерно в таком состоянии", – заключил Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube