ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Путин – человек пустой, его можно было наполнять любым содержанием. В итоге получился такой монстр

 
|
Шустер считает, что из Путина получился монстр
Шустер считает, что из Путина получился монстр
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин – пустой человек, которого можно наполнять любым содержанием, в том числе мистическим, и сам он начинает в это верить. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист, телеведущий Савик Шустер.

"С одной стороны, Путин – это очень простой персонаж. В том смысле, что я не думаю, что он читал книжки, кроме учебников в средней школе или в школе КГБ. Я не думаю, что он смотрел какие-то фильмы. Я не думаю, что он когда-нибудь интересовался культурной жизнью. Это человек пустой, которого можно было наполнять любым содержанием", – допускает Шустер.

Журналист не считает правильным проводить параллели между Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. По его мнению, "в этом смысле Гитлер другой" – он прошел через Первую мировую, пытался стать художником.

В то же время Шустер напомнил, что у Гитлера "были всякие сексуальные склонности" и, как можно предположить, у российского президента таковые тоже есть, по крайней мере, "Путин такое впечатление создает".

"Но о Гитлере немножко больше известно в плане сексуальной жизни… В Путина можно было вложить все, что угодно. И то, что он сам в себя вкладывал. И в итоге из него получился такой монстр, воплощение зла. BBC назвало фильм о Гитлере "Восхождение зла". Вот еще одно восхождение зла", – заметил телеведущий.

Шустер убежден, что "Путин сегодня – это абсолютное зло".

"Это уже понимают не только те люди, которых мы называем, грубо говоря, коллективным, цивилизованным Западом… Большинство планеты это понимает. О Путине можно много говорить. Я пытался изучать. Я даже пытался изучать оккультные науки", – признался он.

Отвечая на вопрос Бацман, отождествляет ли Путин себя с Богом, журналист согласился, что "что-то мистическое такое в нем есть".

"Все эти разговоры ведь не случайно. Нет дыма без огня. Шаманы, всякие мистики, священники, духовники... Все время в него вкладывается какое-то содержание. А он сам-то пустой. Вы в него вкладываете, вкладываете – и наконец он в это начинает верить. Я думаю, что он примерно в таком состоянии", – заключил Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин в силу того, что Русская православная церковь объединяет российский народ, участвует в церковных ритуалах, но поверхностно, так как "плохо про это понимает", в то же время увлекается мистикой. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Пугачев также признался, что именно он привел Путина в церковь, но "в силу того, что его любимая книжка – "Колобок" (так бывший банкир намекнул на интеллектуальные способности российского лидера. – "ГОРДОН"), то с этим проблема вышла".

О том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу увлекается шаманскими обрядами и это оказало влияние на Путина, Пугачев рассказывал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. По словам экс-банкира, президент РФ сам рассказал ему в частном разговоре о "гараже Шойгу" и о том, что на даче у главы Минобороны РФ он видел "шаманов и заклинателей".

Живущий в Украине российский журналист Иван Яковина рассказывал в эфире "Украина 24", что Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь "не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды". "После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, в которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу Путин стал верить в это оккультное течение и стал регулярно проводить соответствующие обряды. Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", – рассказал он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, Адольф Гитлер, Кремль, Сергей Шойгу, КГБ, Алеся Бацман, война России против Украины, Сергей Пугачев, власть, мистика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом значит, должны и смерть принять, если понадобится
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
Жена Остапчука показала, как с ней флиртуют мужчины
Жена Остапчука показала, как с ней флиртуют мужчины
"Не ее страна, мы и не просим". Осадчая высказалась о Земфире, не развернувшей украинский флаг на концерте
"Не ее страна, мы и не просим". Осадчая высказалась о Земфире, не развернувшей украинский флаг на концерте
"Я беспокоюсь о его жизни". Наталья Кличко рассказала об отношениях с бывшим мужем
"Я беспокоюсь о его жизни". Наталья Кличко рассказала об отношениях с бывшим мужем
"Перестаньте делать это прямо сейчас". Саливанчук в полупрозрачном платье рассказала, от чего в жизни нужно отказаться
"Перестаньте делать это прямо сейчас". Саливанчук в полупрозрачном платье рассказала, от чего в жизни нужно отказаться
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (157353)
2
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (142429)
3
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (134755)
4
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (128676)
5
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (113975)
6
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (88219)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (67369)
8
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (51102)
 
 
 
 