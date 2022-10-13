Шустер: Зачем Путину Украина? Думаю, это источник силы. Киев, в котором родилось православие, место крещения Руси – это серьезный символ для него

"Я думаю, что это источник силы. "Мать городов русских", Киев, в котором родилось православие, место крещения Руси... В общем-то, это такой серьезный символ для него. Я так думаю", – сказал журналист.

Он считает, что Путин связывает себя с "чем-то мистическим".

"Все эти разговоры ведь не случайны. Нет дыма без огня. Шаманы, всякие мистики, священники, духовники... Все время в него вкладывается какое-то содержание. А он сам-то пустой. Вы в него вкладываете, вкладываете – и наконец он в это начинает верить. Я думаю, что он примерно в таком состоянии. Я вам больше скажу. Когда начал изучать оккультные науки после 24 февраля, сам начал размышлять: а может, есть жизнь после смерти? Я слушаю людей, которые были высокопоставленными чиновниками, которые лично встречались с Путиным. Я слышу: "Нет, он не хочет умирать, он сделает все, чтобы сохранить себе жизнь". Подождите, но мы не знаем, что он думает о смерти. Мы знаем, что он думает о смерти других людей. Это ему совершенно безразлично. К этому он относится с огромным безразличием, а к собственной смерти – вопрос. А что, если он реально верит, что у него великое будущее после смерти в царстве небесном?" – отметил Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

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