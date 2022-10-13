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Шустер: Зачем Путину Украина? Думаю, это источник силы. Киев, в котором родилось православие, место крещения Руси – это серьезный символ для него

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Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля
Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин хочет захватить Украину, поскольку видит в ней источник силы. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист, телеведущий Савик Шустер.

"Я думаю, что это источник силы. "Мать городов русских", Киев, в котором родилось православие, место крещения Руси... В общем-то, это такой серьезный символ для него. Я так думаю", – сказал журналист.

Он считает, что Путин связывает себя с "чем-то мистическим".

"Все эти разговоры ведь не случайны. Нет дыма без огня. Шаманы, всякие мистики, священники, духовники... Все время в него вкладывается какое-то содержание. А он сам-то пустой. Вы в него вкладываете, вкладываете – и наконец он в это начинает верить. Я думаю, что он примерно в таком состоянии. Я вам больше скажу. Когда начал изучать оккультные науки после 24 февраля, сам начал размышлять: а может, есть жизнь после смерти? Я слушаю людей, которые были высокопоставленными чиновниками, которые лично встречались с Путиным. Я слышу: "Нет, он не хочет умирать, он сделает все, чтобы сохранить себе жизнь". Подождите, но мы не знаем, что он думает о смерти. Мы знаем, что он думает о смерти других людей. Это ему совершенно безразлично. К этому он относится с огромным безразличием, а к собственной смерти – вопрос. А что, если он реально верит, что у него великое будущее после смерти в царстве небесном?" – отметил Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, православие, Алеся Бацман, война России против Украины
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