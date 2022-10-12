Гозман: Если Соловьев попрет на Путина, значит, утром Путина уже не стало

"Когда они [российские пропагандисты] попрут на Путина, значит, Путина уже нет. Когда вы слышите вот этот вой снаряда, то уже поздно: он прилетел. Это то же самое. Если сегодня вечером Соловьев попер на Путина, например, то это значит, что сегодня утром Путина уже не стало. Или физически не стало, или не стало как президента. Иначе быть не может", – сказал Гозман.

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