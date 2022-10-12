Гозман: Если Соловьев попрет на Путина, значит, утром Путина уже не стало

"Когда они [российские пропагандисты] попрут на Путина, значит, Путина уже нет. Когда вы слышите вот этот вой снаряда, то уже поздно: он прилетел. Это то же самое. Если сегодня вечером Соловьев попер на Путина, например, то это значит, что сегодня утром Путина уже не стало. Или физически не стало, или не стало как президента. Иначе быть не может", – сказал Гозман.
Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы. После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн, а YouTube заблокировал два его канала.
Украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей. Его планируют объявить в международный розыск.