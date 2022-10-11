Сколько еще будут обстреливать Украину, Шойгу "сорвался" с Крымского моста, ФСБ против российской армии. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Бацман и Гордон будут говорить о:

последних массированных обстрелах Украины российскими оккупантами;

взрыве на Крымском мосту;

вероятности отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и том, как это скажется на войне России против Украины;

создании спецтрибунала по Украине и шансах привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности;

российских пропагандистах и том, как изменилась их риторика в последнее время.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Гордон родился в 1967 году Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,5 млн подписчиков.