Байден назвал Путина "рациональным игроком", который просчитался, начав войну в Украине

Байден (на фото): Путин думал, что это дом матушки-России в Киеве Фото: ЕРА

"Я думаю, что он рациональный игрок, который сильно просчитался", – сказал Байден, комментируя ракетные удары России по территории Украины.

По его словам, Путин ошибочно рассчитывал на то, что полномасштабное вторжение позволит ему подчинить украинцев.

"Он думал, что [в Украине] его примут с распростертыми объятиями, что это дом матушки-России в Киеве, и что здесь его встретят… Он просто совершенно просчитался", – подчеркнул президент США.

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