Байден назвал Путина "рациональным игроком", который просчитался, начав войну в Украине

"Я думаю, что он рациональный игрок, который сильно просчитался", – сказал Байден, комментируя ракетные удары России по территории Украины.
По его словам, Путин ошибочно рассчитывал на то, что полномасштабное вторжение позволит ему подчинить украинцев.
"Он думал, что [в Украине] его примут с распростертыми объятиями, что это дом матушки-России в Киеве, и что здесь его встретят… Он просто совершенно просчитался", – подчеркнул президент США.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.