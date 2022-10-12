ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден назвал Путина "рациональным игроком", который просчитался, начав войну в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден (на фото): Путин думал, что это дом матушки-России в Киеве
Байден (на фото): Путин думал, что это дом матушки-России в Киеве
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин допустил ошибку, начав войну в Украине. Об этом в опубликованном 11 октября интервью CNN заявил президент США Джо Байден.

"Я думаю, что он рациональный игрок, который сильно просчитался", – сказал Байден, комментируя ракетные удары России по территории Украины.

По его словам, Путин ошибочно рассчитывал на то, что полномасштабное вторжение позволит ему подчинить украинцев.

"Он думал, что [в Украине] его примут с распростертыми объятиями, что это дом матушки-России в Киеве, и что здесь его встретят… Он просто совершенно просчитался", – подчеркнул президент США.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Смесь боли и невыразимой гордости за то, что я украинка". Каменских показала, как исполняет гимн Украины
"Смесь боли и невыразимой гордости за то, что я – украинка". Каменских показала, как исполняет гимн Украины
В РФ заявили, что внук Пугачевой пешком пересек российскую границу. Подробности
В РФ заявили, что внук Пугачевой пешком пересек российскую границу. Подробности
"Такая молодая", "Какая красотка скрывается". Данилко показал фото Белоконь с макияжем без очков и платка
"Такая молодая", "Какая красотка скрывается". Данилко показал фото Белоконь с макияжем без очков и платка
Освобожденная из плена украинская военнослужащая Марьяна Мамонова провела первую фотосессию с новорожденной дочерью. Видео
Освобожденная из плена украинская военнослужащая Марьяна Мамонова провела первую фотосессию с новорожденной дочерью. Видео
Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери
Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери
В США начнется новый судебный процесс над уже осужденным 70-летним Вайнштейном. Ему грозит 140 лет заключения
В США начнется новый судебный процесс над уже осужденным 70-летним Вайнштейном. Ему грозит 140 лет заключения
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео
"Подобных бабищ показывают в мордоре рабам каждый день и подолгу". Грубич высказался о пропагандистке Скабеевой
"Подобных бабищ показывают в мордоре рабам каждый день и подолгу". Грубич высказался о пропагандистке Скабеевой
"Ни слова беспокойства. Только мужество и решительность". Внучка Чапкиса заявила, что ее отец, тенор Евгений Сафрончик вернулся в Киев
"Ни слова беспокойства. Только мужество и решительность". Внучка Чапкиса заявила, что ее отец, тенор Евгений Сафрончик вернулся в Киев
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III
"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь
"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину
"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"
"Само понятие "русне – п...зда" приобретает совсем другой смысл". Притула рассказал, как относится к волонтерскому проекту "Теронлифанс"
"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака
"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака
"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном
"Железный генерал. Уроки человечности". Украинское издательство анонсировало выпуск книги о Залужном
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
Парамедик Тайра показала своего питомца – гекона, которого называет драконом по кличке Жевж
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (102594)
2
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (101310)
3
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (77956)
4
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (43659)
5
"Это шедевр", "История Зомбистана наглядно". В сети обсуждают краткую историю России, которую опубликовал Гордон (36521)
6
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (34745)
7
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (33597)
8
"Будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести" в ответ на ракетный удар россиян по Украине (30215)
 
 
 
 