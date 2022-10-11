Оккупанты похитили замдиректора ЗАЭС, его могут пытать – "Энергоатом"

"Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию об личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом. Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств", – говорится в заявлении.
"Энергоатом" обратился к генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры для немедленного освобождения Мартынюка.
"Беспредел захватчиков на Запорожской АЭС нужно как можно быстрее остановить! Для этого необходимо создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и вернуть под полный контроль Украины", – говорится в сообщении "Энергоатома".
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение его обязанностей взял на себя глава "Энергоатома" Петр Котин.