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Оккупанты похитили замдиректора ЗАЭС, его могут пытать – "Энергоатом"

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На Запорожской АЭС похитили заместителя руководителя
На Запорожской АЭС похитили заместителя руководителя
Фото: EPA

Российские оккупанты похитили, держат в неизвестном месте и предположительно пытают заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Об этом заявила пресс-служба оператора украинских атомных электростанций "Энергоатом" 11 октября в Telegram.

"Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию об личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом. Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств", – говорится в заявлении.

"Энергоатом" обратился к генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры для немедленного освобождения Мартынюка.

"Беспредел захватчиков на Запорожской АЭС нужно как можно быстрее остановить! Для этого необходимо создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и вернуть под полный контроль Украины", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение его обязанностей взял на себя глава "Энергоатома" Петр Котин.

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