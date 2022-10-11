Оккупанты похитили замдиректора ЗАЭС, его могут пытать – "Энергоатом"

"Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию об личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом. Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств", – говорится в заявлении.

"Энергоатом" обратился к генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры для немедленного освобождения Мартынюка.

"Беспредел захватчиков на Запорожской АЭС нужно как можно быстрее остановить! Для этого необходимо создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и вернуть под полный контроль Украины", – говорится в сообщении "Энергоатома".