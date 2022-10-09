Глава МАГАТЭ выразил "временное облегчение" после подключения ЗАЭС к украинской энергосистеме

"Наша команда в Запорожье подтверждает, что прерванная вчера внешняя линия электропередачи была восстановлена и ЗАЭС снова подключена к сети – временное облегчение во все еще неприемлемой ситуации. Защитная зона нужна сейчас", – написал он.
Гросси отметил, что для установления зоны безопасности вокруг АЭС он отправиться в Россию, а затем "увидит" президента Украины Владимира Зеленского.
Our team at #Zaporizhzhya confirms the offsite power line lost yday was restored & #ZNPP is reconnected to the grid—a temporary relief in a still untenable situation. A protection zone is needed now. I will travel to * & will see * @ZelenskyyUa thereafter to establish the zone.— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 9, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Гросси говорил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.
В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.