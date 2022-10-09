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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МАГАТЭ выразил "временное облегчение" после подключения ЗАЭС к украинской энергосистеме

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Гросси обещает, что будет добиваться установления зоны безопасности на АЭС
Гросси обещает, что будет добиваться установления зоны безопасности на АЭС
Фото: ЕРА

Находящиеся на Запорожской АЭС представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждают, что станцию снова подключили к украинской энергосистеме, сообщил 9 октября в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Наша команда в Запорожье подтверждает, что прерванная вчера внешняя линия электропередачи была восстановлена и ЗАЭС снова подключена к сети – временное облегчение во все еще неприемлемой ситуации. Защитная зона нужна сейчас", – написал он.

Гросси отметил, что для установления зоны безопасности вокруг АЭС он отправиться в Россию, а затем "увидит" президента Украины Владимира Зеленского.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Гросси говорил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Запорожье, война, оккупация, АЭС, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, визит, электростанция, Рафаэль Гросси, энергосистема, энергия, ЗАЭС
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