Глава МАГАТЭ выразил "временное облегчение" после подключения ЗАЭС к украинской энергосистеме

Гросси обещает, что будет добиваться установления зоны безопасности на АЭС Фото: ЕРА

"Наша команда в Запорожье подтверждает, что прерванная вчера внешняя линия электропередачи была восстановлена и ЗАЭС снова подключена к сети – временное облегчение во все еще неприемлемой ситуации. Защитная зона нужна сейчас", – написал он.

Гросси отметил, что для установления зоны безопасности вокруг АЭС он отправиться в Россию, а затем "увидит" президента Украины Владимира Зеленского.

Our team at #Zaporizhzhya confirms the offsite power line lost yday was restored & #ZNPP is reconnected to the grid—a temporary relief in a still untenable situation. A protection zone is needed now. I will travel to * & will see * @ZelenskyyUa thereafter to establish the zone. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 9, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)