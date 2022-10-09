Оккупанты пытаются переподключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме, но это очень сложно – Галущенко

"Росатомские сотрудники тоже должны уйти оттуда. Их не так много, где-то до 20 человек. У них постоянная ротация. Но это нонсенс, что они находятся на территории нашего объекта", – сказал он.
По словам министра, оккупанты не могут "просто вывезти украинский персонал и завезти российский", потому что на ЗАЭС работает около 11 тыс. человек и "Росатом" не сможет заместить всех.
"Еще одна причина – системы управления на нашей станции очень существенно модифицированы. И специалисты "Росатома" не смогут быстро овладеть ими. Потому и пытаются максимально давить на людей, чтобы заставить их сотрудничать", – объяснил Галущенко.
Министр подчеркнул, что у "Росатома" есть "план переподключения станции к российской энергосистеме и они уже пытались его поэтапно реализовать".
"Это очень сложно сделать, откровенно. У нас с россиянами разная частота в энергосистемах. Но такой план есть, и, в принципе, они его прорабатывают. Для того чтобы переподключить ЗАЭС, нужно разбить линии, связывающие ее с украинской энергосистемой. Пока есть хоть одна линия, станция находится на украинской частоте. То есть на европейской, потому что после синхронизации мы уже в единой энергосистеме с Европой", – рассказал он.
По словам министра, линия может оказаться перебита, если, например, осколками посечет кабели или будет разбит трансформатор.
"Мы уже проходили это. Знаете, такой "день сурка": мы восстанавливаем – они снова разрушают, мы снова восстанавливаем. И тут самое страшное, что эти росатомские ребята понимают, с чем играют и какие могут быть последствия. Они это отлично понимают", – заявил Галущенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.
В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
8 октября "Энергоатом" сообщил, что из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы, запасов топлива для которого хватит на 10 дней.