Оккупанты пытаются переподключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме, но это очень сложно – Галущенко

"Росатомские сотрудники тоже должны уйти оттуда. Их не так много, где-то до 20 человек. У них постоянная ротация. Но это нонсенс, что они находятся на территории нашего объекта", – сказал он.

По словам министра, оккупанты не могут "просто вывезти украинский персонал и завезти российский", потому что на ЗАЭС работает около 11 тыс. человек и "Росатом" не сможет заместить всех.

"Еще одна причина – системы управления на нашей станции очень существенно модифицированы. И специалисты "Росатома" не смогут быстро овладеть ими. Потому и пытаются максимально давить на людей, чтобы заставить их сотрудничать", – объяснил Галущенко.

Министр подчеркнул, что у "Росатома" есть "план переподключения станции к российской энергосистеме и они уже пытались его поэтапно реализовать".

"Это очень сложно сделать, откровенно. У нас с россиянами разная частота в энергосистемах. Но такой план есть, и, в принципе, они его прорабатывают. Для того чтобы переподключить ЗАЭС, нужно разбить линии, связывающие ее с украинской энергосистемой. Пока есть хоть одна линия, станция находится на украинской частоте. То есть на европейской, потому что после синхронизации мы уже в единой энергосистеме с Европой", – рассказал он.

По словам министра, линия может оказаться перебита, если, например, осколками посечет кабели или будет разбит трансформатор.

"Мы уже проходили это. Знаете, такой "день сурка": мы восстанавливаем – они снова разрушают, мы снова восстанавливаем. И тут самое страшное, что эти росатомские ребята понимают, с чем играют и какие могут быть последствия. Они это отлично понимают", – заявил Галущенко.

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