Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины – "Энергоатом"

"Украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. Эта линия была повреждена вчера, 8 октября, в 00.59 в результате рашистских обстрелов на подконтрольной Украине территории в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что после этого ЗАЭС была полностью обесточена "с запуском всех резервных дизель-генераторов".
"После почти двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины", – объяснили в "Энергоатоме".
По его данным, радиационный фон в районе электростанции не менялся и соответствует нормам.
"На этот раз благодаря мужеству и профессионализму атомщиков ЗАЭС негативного развития событий в очередной раз удалось избежать. Однако российские военные продолжают провокации и обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции, снова и снова приближая мир к ядерной и радиационной катастрофе", – заявил "Энергоатом".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.
В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.