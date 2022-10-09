Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины – "Энергоатом"

АЭС была отключена от энергосистемы Украины почти два дня Фото: Герман Галущенко / Facebook

"Украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. Эта линия была повреждена вчера, 8 октября, в 00.59 в результате рашистских обстрелов на подконтрольной Украине территории в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что после этого ЗАЭС была полностью обесточена "с запуском всех резервных дизель-генераторов".

"После почти двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины", – объяснили в "Энергоатоме".

По его данным, радиационный фон в районе электростанции не менялся и соответствует нормам.

"На этот раз благодаря мужеству и профессионализму атомщиков ЗАЭС негативного развития событий в очередной раз удалось избежать. Однако российские военные продолжают провокации и обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции, снова и снова приближая мир к ядерной и радиационной катастрофе", – заявил "Энергоатом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)