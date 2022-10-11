Шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки – глава "Энергоатома"

В своем выступлении 9 октября на онлайн-заседании совета управляющих Парижского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, Петр Котин отметил, что это самая "серьезная чрезвычайная ситуация за всю историю станции", поскольку до момента ее захвата российскими оккупантами за 40 лет работы не было зафиксировано никаких серьезных нарушений.
"Любые попытки России взять контроль над ЗАЭС незаконны, а сама станция является украинской и остается в энергосистеме Украины, при этом ГП "НАЭК "Энергоатом" является ее единственным законным оператором", – сказал он.
По его словам, все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки и не могут производить пар, необходимый для обеспечения работы систем безопасности, а также тепло для отопления жилья жителей Энергодара Запорожской области. Костин отметил, что "Энергоатом" принимает все возможные меры, однако "преступные действия россиян, особенно их постоянные обстрелы, только усиливают риски и делают невозможными даже мнения о запуске любого из блоков".
Также Костин рассказал о давлении на персонал ЗАЭС. По его словам, представители "Росэнергоатома" заставляют украинских атомщиков подписывать контракты с российским оператором, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.