Шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки – глава "Энергоатома"

По словам Петра Костина, энергоблоки не могут производить пар, необходимый для обеспечения работы систем безопасности ЗАЭС Фото: Герман Галущенко / Facebook

В своем выступлении 9 октября на онлайн-заседании совета управляющих Парижского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, Петр Котин отметил, что это самая "серьезная чрезвычайная ситуация за всю историю станции", поскольку до момента ее захвата российскими оккупантами за 40 лет работы не было зафиксировано никаких серьезных нарушений.

"Любые попытки России взять контроль над ЗАЭС незаконны, а сама станция является украинской и остается в энергосистеме Украины, при этом ГП "НАЭК "Энергоатом" является ее единственным законным оператором", – сказал он.

По его словам, все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки и не могут производить пар, необходимый для обеспечения работы систем безопасности, а также тепло для отопления жилья жителей Энергодара Запорожской области. Костин отметил, что "Энергоатом" принимает все возможные меры, однако "преступные действия россиян, особенно их постоянные обстрелы, только усиливают риски и делают невозможными даже мнения о запуске любого из блоков".

Также Костин рассказал о давлении на персонал ЗАЭС. По его словам, представители "Росэнергоатома" заставляют украинских атомщиков подписывать контракты с российским оператором, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ.