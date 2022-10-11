В Мелитополе оккупанты отнимают у фермеров сельскохозяйственную технику – Федоров

По его словам, фермеров оккупированных территорий Запорожской области обязали до 14 октября подать отчет о наличии сельскохозяйственной техники якобы для предоставления субсидий. На самом деле они принудительно изымают тракторную технику и экскаваторы для строительства инженерных сооружений линий обороны, заявил Федоров.

"Зафиксированы и нередки случаи, когда чеченские подразделения, угрожая жизни и здоровью членов семей фермеров, требовали отдать новую сельхозтехнику импортного производства. Так что аграрии напуганы и не хотят потерять собственное имущество", – написал он.