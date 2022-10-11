В Мелитополе оккупанты отнимают у фермеров сельскохозяйственную технику – Федоров

По его словам, фермеров оккупированных территорий Запорожской области обязали до 14 октября подать отчет о наличии сельскохозяйственной техники якобы для предоставления субсидий. На самом деле они принудительно изымают тракторную технику и экскаваторы для строительства инженерных сооружений линий обороны, заявил Федоров.
"Зафиксированы и нередки случаи, когда чеченские подразделения, угрожая жизни и здоровью членов семей фермеров, требовали отдать новую сельхозтехнику импортного производства. Так что аграрии напуганы и не хотят потерять собственное имущество", – написал он.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о присоединении региона к РФ.