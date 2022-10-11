Насильно удерживали местных жителей. СБУ обнаружила новый застенок оккупантов возле Святогорской Лавры

Застенок был обустроен в пансионате неподалеку от Святогорской Лавры. В СБУ заявили, что российские оккупанты насильно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины.
Также были обнаружили предметы, которые, по информации службы, указывают на признаки пыток.
"В рамках начатого уголовного производства по ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия", – говорится в заявлении.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
Святогорск был оккупирован частично, сообщали в МВД 3 августа. 12 сентября в Нацгвардии проинформировали о заходе украинских защитников на захваченную территорию и ее освобождении.