Насильно удерживали местных жителей. СБУ обнаружила новый застенок оккупантов возле Святогорской Лавры

В застенке были обнаружены предметы, которые, по информации СБУ, указывают на признаки пыток Фото: Служба безпеки України / Telegram

Застенок был обустроен в пансионате неподалеку от Святогорской Лавры. В СБУ заявили, что российские оккупанты насильно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины.

Также были обнаружили предметы, которые, по информации службы, указывают на признаки пыток.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия", – говорится в заявлении.