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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Насильно удерживали местных жителей. СБУ обнаружила новый застенок оккупантов возле Святогорской Лавры

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В застенке были обнаружены предметы, которые, по информации СБУ, указывают на признаки пыток
В застенке были обнаружены предметы, которые, по информации СБУ, указывают на признаки пыток
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины обнаружила место незаконного содержания людей в деоккупированном Святогорске Донецкой области. Об этом 11 октября в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

Застенок был обустроен в пансионате неподалеку от Святогорской Лавры. В СБУ заявили, что российские оккупанты насильно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины.

Также были обнаружили предметы, которые, по информации службы, указывают на признаки пыток.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия", – говорится в заявлении.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Святогорск был оккупирован частично, сообщали в МВД 3 августа. 12 сентября в Нацгвардии проинформировали о заходе украинских защитников на захваченную территорию и ее освобождении.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Донецкая область, война, Святогорск, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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