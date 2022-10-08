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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ ищет депутата райсовета, который зарабатывал на вывозе людей из оккупированного Купянска в РФ

Подозреваемому принадлежат около 70 автобусов
Подозреваемому принадлежат около 70 автобусов
Фото: Владислав Абдула / Facebook

Депутат районного советя Купянского района Харьковской области организовывал перевозки из оккупированных территорий в российский Краснодар. Об этом 7 октября сообщил в Facebook представитель управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

По его данным, с конца марта до начала осени подозреваемый сотрудничал с российскими военными и оккупационными властями. Являясь собственником автопредприятия и 70 автобусов, он договорился о подрядах по перевозке пассажиров. Кроме того, депутат организовал маршрут незаконного вывоза местных жителей через границу в Краснодар (РФ).

"Не дождавшись деоккупации Купянска, коллаборант еще в начале контрнаступления Вооруженных Сил Украины скрылся на территории страны-агрессора", –  написал Абдула.

Фигуранту объявлено заочное подозрение по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором) Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/pfbid0dmTv3XuZ5oR4DCwJDWDRhwr5VEPRudX4KgkePcZejD17AwvyoYJGuRVfYddtWy51l

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

Теги: СБУ, депутаты, Харьковская область, Краснодар, Купянск, война России против Украины, подозрение, коллаборационизм
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