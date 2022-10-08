СБУ ищет депутата райсовета, который зарабатывал на вывозе людей из оккупированного Купянска в РФ

По его данным, с конца марта до начала осени подозреваемый сотрудничал с российскими военными и оккупационными властями. Являясь собственником автопредприятия и 70 автобусов, он договорился о подрядах по перевозке пассажиров. Кроме того, депутат организовал маршрут незаконного вывоза местных жителей через границу в Краснодар (РФ).
"Не дождавшись деоккупации Купянска, коллаборант еще в начале контрнаступления Вооруженных Сил Украины скрылся на территории страны-агрессора", – написал Абдула.
Фигуранту объявлено заочное подозрение по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором) Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.
16 сентября украинские военные зашли в Купянск.