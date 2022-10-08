СБУ ищет депутата райсовета, который зарабатывал на вывозе людей из оккупированного Купянска в РФ

По его данным, с конца марта до начала осени подозреваемый сотрудничал с российскими военными и оккупационными властями. Являясь собственником автопредприятия и 70 автобусов, он договорился о подрядах по перевозке пассажиров. Кроме того, депутат организовал маршрут незаконного вывоза местных жителей через границу в Краснодар (РФ).

"Не дождавшись деоккупации Купянска, коллаборант еще в начале контрнаступления Вооруженных Сил Украины скрылся на территории страны-агрессора", – написал Абдула.

Фигуранту объявлено заочное подозрение по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме производства хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором) Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск.