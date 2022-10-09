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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Перестреляли целый взвод за одну минуту". СБУ опубликовала допрос оккупанта, попавшего в плен ВСУ

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Пленный россиянин заявил, что поражен уровнем подготовки и обмундированием украинских военных
Пленный россиянин заявил, что поражен уровнем подготовки и обмундированием украинских военных
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян. Об этом 9 октября в Facebook сообщила Служба безопасности Украины.

Попавший в плен российский оккупант на допросе рассказал следователям СБУ, что успел "повоевать" 12 дней.

"13 сентября прибыл в Миллерово [Ростовской области], сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", – утверждает пленный житель Удмуртской Республики.

Он заявил, что поражен уровнем подготовки и обмундированием украинских военных.

"Мы увидели людей, вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за одну минуту. За одну минуту погибло 20 человек!" – жалуется оккупант.

После увиденного на поле боя он пришел к выводу, что "лучше в тюрьме сидеть живым, чем в земле лежать мертвым".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1292405568236043/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжение РФ украинские военные уничтожили уже около 62 500 российских оккупантов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, плен, пленные, допрос, ВСУ, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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