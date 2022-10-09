"Перестреляли целый взвод за одну минуту". СБУ опубликовала допрос оккупанта, попавшего в плен ВСУ

Пленный россиянин заявил, что поражен уровнем подготовки и обмундированием украинских военных Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Попавший в плен российский оккупант на допросе рассказал следователям СБУ, что успел "повоевать" 12 дней.

"13 сентября прибыл в Миллерово [Ростовской области], сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", – утверждает пленный житель Удмуртской Республики.

Он заявил, что поражен уровнем подготовки и обмундированием украинских военных.

"Мы увидели людей, вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за одну минуту. За одну минуту погибло 20 человек!" – жалуется оккупант.

После увиденного на поле боя он пришел к выводу, что "лучше в тюрьме сидеть живым, чем в земле лежать мертвым".

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