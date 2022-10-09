"Перестреляли целый взвод за одну минуту". СБУ опубликовала допрос оккупанта, попавшего в плен ВСУ

Попавший в плен российский оккупант на допросе рассказал следователям СБУ, что успел "повоевать" 12 дней.
"13 сентября прибыл в Миллерово [Ростовской области], сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", – утверждает пленный житель Удмуртской Республики.
Он заявил, что поражен уровнем подготовки и обмундированием украинских военных.
"Мы увидели людей, вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за одну минуту. За одну минуту погибло 20 человек!" – жалуется оккупант.
После увиденного на поле боя он пришел к выводу, что "лучше в тюрьме сидеть живым, чем в земле лежать мертвым".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжение РФ украинские военные уничтожили уже около 62 500 российских оккупантов.