СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" в Харьковской области

"Аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь – таков результат работы спецназовцев Центра спецопераций "А" и коллег из Управления СБУ в Харьковской области", – сообщили в СБУ.

Одного оккупанта ликвидировали, еще четверо были взяты в плен.

"Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе – об устроенных оккупантами пыточных для украинцев. Добавим только одно: все, кто пришел на нашу землю с враждебными намерениями, будут уничтожены! Мы работаем до полной победы!" – говорится в сообщении.