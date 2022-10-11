СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" в Харьковской области

"Аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь – таков результат работы спецназовцев Центра спецопераций "А" и коллег из Управления СБУ в Харьковской области", – сообщили в СБУ.
Одного оккупанта ликвидировали, еще четверо были взяты в плен.
"Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе – об устроенных оккупантами пыточных для украинцев. Добавим только одно: все, кто пришел на нашу землю с враждебными намерениями, будут уничтожены! Мы работаем до полной победы!" – говорится в сообщении.
Против Украины в 2022-м году воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщало 4 августа LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что российский бизнесмен Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.
В конце сентября 2022 года Пригожин впервые признал свою причастность к созданию ЧВК "Вагнер".