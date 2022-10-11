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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Состоялся очередной обмен пленными. В Украину возвращаются 32 защитника

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Домой возвращаются 32 защитника Украины
Домой возвращаются 32 защитника Украины
Фото: Андрій Єрмак / Facebook

11 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. В Украину возвращаются 32 защитника, а также тело погибшего израильтянина Дмитрия Фиалки. Об этом сообщил в Facebook глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались активные боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

Погибший израильтянин Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.

"Сегодня мы уволили рядового, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери", – рассказал Ермак.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JZxbErHhMVJWAqAzS3cTTb83CXuorD3FJLKoxwyR5JGtkkritpPVVmALAzsCJNSjl&id=100001316744918

Контекст:

По состоянию на 2 октября между Украиной и Россией проведено 24 обмена пленными. Домой вернулись 808 человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, обмен пленными, Андрей Ермак
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