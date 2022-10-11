Состоялся очередной обмен пленными. В Украину возвращаются 32 защитника

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались активные боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

Погибший израильтянин Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.

"Сегодня мы уволили рядового, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери", – рассказал Ермак.