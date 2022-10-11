Украина вернула 37 детей, которых россияне депортировали во время оккупации Харьковской области – Минреинтеграции

Чтобы забрать детей, родители проехали через несколько стран Европы Фото: minre.gov.ua

В конце августа их принудительно вывезли из Харьковской области в российский поселок Кабардинка (Краснодарский край), несмотря на то, что у всех детей есть семья.

"Процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы", – отмечают в Минреинтеграции.

В настоящее время семьи воссоединились и находятся на реабилитации в Закарпатье. Местные власти и международные организации обеспечили их комфортным жильем и всем необходимым, говорится в сообщении.