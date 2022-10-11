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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула 37 детей, которых россияне депортировали во время оккупации Харьковской области – Минреинтеграции

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Чтобы забрать детей, родители проехали через несколько стран Европы
Чтобы забрать детей, родители проехали через несколько стран Европы
Фото: minre.gov.ua

Из России вернулись 37 украинских детей, которых россияне отобрали у родителей и отправили в один из южных регионов РФ. Об этом сообщает официальный сайт Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В конце августа их принудительно вывезли из Харьковской области в российский поселок Кабардинка (Краснодарский край), несмотря на то, что у всех детей есть семья.

"Процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы", – отмечают в Минреинтеграции.

В настоящее время семьи воссоединились и находятся на реабилитации в Закарпатье. Местные власти и международные организации обеспечили их комфортным жильем и всем необходимым, говорится в сообщении.

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей в российские семьи.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

Теги: Россия, депортация, дети, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, российские оккупанты
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