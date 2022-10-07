Верещук: Ведется работа по возвращению 32 детей, пребывающих на территории РФ, у которых есть родители в Украине

"Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть. На сегодня у нас ведется работа по возвращению 32 детей, пребывающих на территории РФ, но у которых есть родители здесь и родители изъявили желание вернуть этих детей. Также мы говорим о статусных детях. Наши детки тоже были депортированы – часть, конечно – но были депортированы в РФ, и есть факты об их незаконном усыновлении", – заявила она.
Верещук подчеркнула, что граждане РФ, которые незаконно усыновляют украинских детей, будут нести ответственность.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей в российские семьи.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявлял в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.
Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.