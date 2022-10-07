Верещук: Ведется работа по возвращению 32 детей, пребывающих на территории РФ, у которых есть родители в Украине

Верещук: Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть. На сегодня у нас ведется работа по возвращению 32 детей, пребывающих на территории РФ, но у которых есть родители здесь и родители изъявили желание вернуть этих детей. Также мы говорим о статусных детях. Наши детки тоже были депортированы – часть, конечно – но были депортированы в РФ, и есть факты об их незаконном усыновлении", – заявила она.

Верещук подчеркнула, что граждане РФ, которые незаконно усыновляют украинских детей, будут нести ответственность.