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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты насильно вывезли в Россию 80% жителей села в Харьковской области – прокуратура

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Липцы деоккупировали 13 сентября
Липцы деоккупировали 13 сентября
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Во время оккупации села Липцы Харьковской области большую часть населения россияне вывезли в Россию. Об этом 26 сентября сообщил заместитель руководителя Дергачевской окружной прокуратуры Антон Евтушенко, информирует агентство Status quo.

"Всех пострадавших [в Липцах] сейчас установить невозможно, поскольку часть населения была вывезена оккупантами в Российскую Федерацию. Я считаю, что 80% граждан были вывезены насильно или под давлением российских военных", – сказал он.

Прокурор подчеркнул, что перед полномасштабным вторжения России в Липецкой общине проживало до 13,5 тыс. человек, а сейчас осталось не более 2,5 тыс. человек.

"Когда приходит человек с автоматом и предлагает выехать на территорию другого государства, большинство граждан этого просто пугается", – объяснил Евтушенко.

Оккупанты также пытали местных жителей в подвале на территории детского сада.

Также. по словам прокурора, в Липцах собрали свидетельства о пытках, которые оккупанты применяли к местным жителям.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Липцы были освобождены 13 сентября в ходе контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины. Во время оккупации именно из этого села оккупанты обстреливали Харьков из артиллерии.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. 

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

Липцы находятся в 10 км от границы с Россией и в 15 – от Харькова.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, прокуратура, оккупация, депортация, вторжение, война России против Украины, население, прокурор
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