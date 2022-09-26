Оккупанты насильно вывезли в Россию 80% жителей села в Харьковской области – прокуратура

"Всех пострадавших [в Липцах] сейчас установить невозможно, поскольку часть населения была вывезена оккупантами в Российскую Федерацию. Я считаю, что 80% граждан были вывезены насильно или под давлением российских военных", – сказал он.
Прокурор подчеркнул, что перед полномасштабным вторжения России в Липецкой общине проживало до 13,5 тыс. человек, а сейчас осталось не более 2,5 тыс. человек.
"Когда приходит человек с автоматом и предлагает выехать на территорию другого государства, большинство граждан этого просто пугается", – объяснил Евтушенко.
Оккупанты также пытали местных жителей в подвале на территории детского сада.
Также. по словам прокурора, в Липцах собрали свидетельства о пытках, которые оккупанты применяли к местным жителям.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Липцы были освобождены 13 сентября в ходе контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины. Во время оккупации именно из этого села оккупанты обстреливали Харьков из артиллерии.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.
Липцы находятся в 10 км от границы с Россией и в 15 – от Харькова.