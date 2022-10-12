Оккупанты ночью вновь обстреляли Запорожье – глава ОВА

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", – говорится в сообщении.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев написал в Telegram, что вследствие удара в жилых домах вылетели окна и двери.
"По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.