Оккупанты ночью вновь обстреляли Запорожье – глава ОВА

Старух сообщил, что информация о разрушениях и пострадавших выясняется Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", – говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев написал в Telegram, что вследствие удара в жилых домах вылетели окна и двери.

"По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.