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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью вновь обстреляли Запорожье – глава ОВА

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Старух сообщил, что информация о разрушениях и пострадавших выясняется
Старух сообщил, что информация о разрушениях и пострадавших выясняется
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Ночью 12 октября российские войска вновь обстреляли Запорожье ракетами. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", – говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев написал в Telegram, что вследствие удара в жилых домах вылетели окна и двери.

"По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух, Анатолий Куртев
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