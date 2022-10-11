ВСУ уничтожили шесть российских комплексов С-300 под Токмаком – стратком ВСУ

"Сегодня в районе Токмака ВСУ накрыли шесть установок С-300 вместе с БК (боекомплектом. – "ГОРДОН"), это произошло во время перезарядки", – отметили в страткоме ВСУ.
Российске войска регулярно используют зенитные ракетные комплексы С-300 для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья. Кроме того, регулярным обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская и Николаевская области.
О применении Россией ракет С-300, предназначенных преимущественно для поражения воздушных целей, Воздушные силы ВСУ сообщали в июле. "Этот комплекс может работать как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Правда, поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле. Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами поражающих элементов", – рассказывали в командовании ВС ВСУ и предполагали, что РФ начала использовать эти ракеты, экономя современное оборудование.
Британская разведка отмечала, что такое применение С-300 приводит к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.
4 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что Россия выпустила по территории Украины уже более 500 ракет С-300 и у нее на вооружении их тысячи.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.