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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По жилому дому в Николаеве оккупанты ударили ракетой С-300, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах – мэр

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Оккупанты обстреляли Николаев 1 октября
Оккупанты обстреляли Николаев 1 октября
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты ночью 1 октября нанесли удар по жилому дому в Николаеве ракетой С-300. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"Жилой дом. Ракета С-300. Разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Также пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна", – сообщил он. 

Мэр отметил, что жертв нет, несколько человек получили легкие травмы.

"Сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт", – сообщил Сенкевич.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Днем 29 сентября войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли три человека, 12 получили ранения. Поздно вечером областной центр подвергся атаке дронов-камикадзе.  В ночь на 30 сентября оккупанты обстреляли жилой квартал в Николаеве, в результате атаки начался пожар. Одна из ракет попала в жилой дом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, С-300, Александр Сенкевич
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