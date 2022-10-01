По жилому дому в Николаеве оккупанты ударили ракетой С-300, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах – мэр

"Жилой дом. Ракета С-300. Разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Также пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна", – сообщил он.

Мэр отметил, что жертв нет, несколько человек получили легкие травмы.

"Сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт", – сообщил Сенкевич.