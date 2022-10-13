Шустер: ЕС, США, и Великобритания будут вкладывать в Украину после войны. Украина может стать страной надежды для Европы

"Украина – это очень перспективная часть Европы. Это понимают все. А делать инвестиции в Украину – это правильно, если в Украине есть для этого условия. Я думаю, что эта война показала очень многим людям, что нельзя вообще терпеть коррупцию. Этого не должно быть в Украине. В Украине должно быть государство, о котором мы постоянно говорили: верховенство права, ноль коррупции, свобода слова, честные выборы, независимый суд и так далее. Я думаю, что Украина пойдет по этому пути. Думаю, сейчас гражданское общество настолько сильное... И волонтеры, и ветераны войны, и их семьи, и они уже понимают, что нельзя жить так, как жили прежде. И поэтому, думаю, в Украину будут идти инвестиции, Украина наконец избавится от советской инфраструктуры, все в Украине будет новое и технологически передовое", – сказал журналист.

Он считает, что это приведет к возвращению на родину украинцев, которые сейчас проживают в других странах.

"Я думаю, что Запад предоставит что-то вроде плана Маршалла. Потому что всех волнует будущее Украины. И в центре Европы хорошо иметь стабильное государство. Но я думаю, что с этими огромными вливаниями денег будет огромное влияние и контроль. Я думаю, что и Европейский союз, и Соединенные Штаты, и Великобритания будут вкладывать в Украину. Это хорошее капиталовложение, потому что Украине нужно все. В том числе это и борьба с рецессией в экономике. Украина может стать страной надежды для Европы. И очень много, конечно, зависит от украинцев, но сейчас мы видим, что украинцы – народ, который, если надо, принимает правильное решение", – резюмировал Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube