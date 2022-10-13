Зеленский рассказал о создании финансового "Рамштайна" для поддержки Украины

Он сообщил, что принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка – партнеров, предоставляющих финансовую помощь Украине и помогающих сохранять финансовую стабильность.
"Ключевой вопрос – это покрытие дефицита нашего бюджета и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, разрушенных или поврежденных ударами оккупантов. Речь идет о значительных суммах – десятках миллиардов долларов для бюджета и Fast Recovery. Но потенциал демократических стран значительно больше, чем существующие потребности. Так что консолидируем поддержку партнеров ради Украины. Создаем финансовый "Рамштайн" – системный инструмент для постоянной поддержки нашей борьбы за свободу", – добавил Зеленский.
Согласно данным Минфина, потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают $3,5 млрд ежемесячно.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
12 октября состоялось седьмое такое заседание.
В августе прошло мероприятие подобного формата – донорская конференция в Копенганене, тогда партнеры договорились выделить Украине €1,5 млрд. Резников объяснял тогда, что в Копенгагене не говорили о поставках нового вооружения, речь шла о том, как обеспечить устойчивость и продолжительность в оказании поддержки Украине.