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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал о создании финансового "Рамштайна" для поддержки Украины

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Зеленский заявил, что потенциал демократических стран значительно больше, чем потребности Украины
Зеленский заявил, что потенциал демократических стран значительно больше, чем потребности Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 12 октября, рассказал о создании нового формата по оказанию помощи Украине в условиях войны.

Он сообщил, что принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка – партнеров, предоставляющих финансовую помощь Украине и помогающих сохранять финансовую стабильность. 

"Ключевой вопрос – это покрытие дефицита нашего бюджета и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, разрушенных или поврежденных ударами оккупантов. Речь идет о значительных суммах – десятках миллиардов долларов для бюджета и Fast Recovery. Но потенциал демократических стран значительно больше, чем существующие потребности. Так что консолидируем поддержку партнеров ради Украины. Создаем финансовый "Рамштайн" – системный инструмент для постоянной поддержки нашей борьбы за свободу", – добавил Зеленский. 

Согласно данным Минфина, потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают $3,5 млрд ежемесячно.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

12 октября состоялось седьмое такое заседание

В августе прошло мероприятие подобного формата – донорская конференция в Копенганене, тогда партнеры договорились выделить Украине €1,5 млрдРезников объяснял тогда, что в Копенгагене не говорили о поставках нового вооружения, речь шла о том, как обеспечить устойчивость и продолжительность в оказании поддержки Украине. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВФ, помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, финансирование
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