Зеленский рассказал о создании финансового "Рамштайна" для поддержки Украины

Зеленский заявил, что потенциал демократических стран значительно больше, чем потребности Украины Фото: president.gov.ua

Он сообщил, что принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка – партнеров, предоставляющих финансовую помощь Украине и помогающих сохранять финансовую стабильность.

"Ключевой вопрос – это покрытие дефицита нашего бюджета и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, разрушенных или поврежденных ударами оккупантов. Речь идет о значительных суммах – десятках миллиардов долларов для бюджета и Fast Recovery. Но потенциал демократических стран значительно больше, чем существующие потребности. Так что консолидируем поддержку партнеров ради Украины. Создаем финансовый "Рамштайн" – системный инструмент для постоянной поддержки нашей борьбы за свободу", – добавил Зеленский.

Согласно данным Минфина, потребности Украины в дополнительном финансировании в 2023 году достигают $3,5 млрд ежемесячно.