Марченко рассказал, сколько финансовой помощи Украина рассчитывает получить от партнеров до конца года

До конца этого года, по словам Марченко, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд от Соединенных Штатов и $1,3 млрд от МВФ. Он добавил, что Украина нуждается в дополнительном внешнем льготном финансировании и грантах для покрытия приоритетных расходов госбюджета и быстрого восстановления в следующем году.

В Минфине отметили, что грантовая помощь Украине от США достигает $8,5 млрд с начала полномасштабного вторжения России. Они были направлены в государственный бюджет Украины для стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени: выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий.

"Мы продолжаем полноценно работать, обеспечивая все приоритетные расходы госбюджета, в том числе благодаря исключительной помощи партнеров из США. Особенно благодарны за предоставление средств в форме грантов, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку", – заявил Марченко.

Также министры обсудили усиление санкций против России и ограничение цены на российскую нефть.

Йеллен заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину и украинский народ.