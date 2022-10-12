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Марченко рассказал, сколько финансовой помощи Украина рассчитывает получить от партнеров до конца года

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Марченко рассказал, сколько финансовой помощи Украина рассчитывает получить от партнеров до конца года / ГОРДОН

Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

С 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко 11 октября на встрече с главой минфина США Джанет Йеллен в рамках ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, пишет пресс-служба Минфина.

До конца этого года, по словам Марченко, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд от Соединенных Штатов и $1,3 млрд от МВФ. Он добавил, что Украина нуждается в дополнительном внешнем льготном финансировании и грантах для покрытия приоритетных расходов госбюджета и быстрого восстановления в следующем году.

В Минфине отметили, что грантовая помощь Украине от США достигает $8,5 млрд с начала полномасштабного вторжения России. Они были направлены в государственный бюджет Украины для стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени: выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий.

"Мы продолжаем полноценно работать, обеспечивая все приоритетные расходы госбюджета, в том числе благодаря исключительной помощи партнеров из США. Особенно благодарны за предоставление средств в форме грантов, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку", – заявил Марченко.

Также министры обсудили усиление санкций против России и ограничение цены на российскую нефть.

Йеллен заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину и украинский народ.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Министерство финансов, финансовая помощь, война России против Украины, Джанет Йеллен, Сергей Марченко, минфин США
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