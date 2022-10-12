Марченко рассказал, сколько финансовой помощи Украина рассчитывает получить от партнеров до конца года

До конца этого года, по словам Марченко, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд от Соединенных Штатов и $1,3 млрд от МВФ. Он добавил, что Украина нуждается в дополнительном внешнем льготном финансировании и грантах для покрытия приоритетных расходов госбюджета и быстрого восстановления в следующем году.
В Минфине отметили, что грантовая помощь Украине от США достигает $8,5 млрд с начала полномасштабного вторжения России. Они были направлены в государственный бюджет Украины для стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени: выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий.
"Мы продолжаем полноценно работать, обеспечивая все приоритетные расходы госбюджета, в том числе благодаря исключительной помощи партнеров из США. Особенно благодарны за предоставление средств в форме грантов, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку", – заявил Марченко.
Также министры обсудили усиление санкций против России и ограничение цены на российскую нефть.
Йеллен заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину и украинский народ.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".