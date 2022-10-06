Французам будут платить €150 за убежище для беженцев из Украины

Помощь будет выплачиваться при условии, если беженцы будут находиться в семьях не менее 90 дней Фото: depositphotos.com

Поддержка охватит от 5 до 12 тыс. семей. Помощь будет охватывать период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года и будет выплачиваться при условии, если беженцы будут находиться в семьях не менее 90 дней.

"Эта исключительная финансовая мера позволяет поддержать излияние спонтанной щедрости, которое наблюдалось с момента, когда в Украине разразилась война, и является основным звеном в управлении кризисом и приеме перемещенных лиц", – подчеркнул министр городов и жилищного строительства Оливье Кляйн.

Издание отмечает, что Франция приняла более 100 тыс. украинцев, бежавших от войны.