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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За границей находятся до 3 млн украинцев трудоспособного возраста – Минэкономики

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Большинство украинцев, выехавших за пределы Украины, это женщины, дети и лица в возрасте от 60 лет
Большинство украинцев, выехавших за пределы Украины, – это женщины, дети и лица в возрасте от 60 лет
Фото: EPA

Более 6,4 млн украинцев выехало за границу из-за полномасштабной войны, из них до 3 млн – трудоспособного возраста. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, ее цитирует "Интерфакс-Украина".

"Подавляющее большинство украинцев, выехавших за пределы Украины, – это женщины, дети и лица в возрасте от 60 лет. По оценкам ILO (Международная организация труда, МОТ), 2,75 млн выехавших находятся в трудоспособном возрасте", – отметила Бережная.

Она добавила, что две трети таких украинцев имеют высшее образование, а почти половина (49%) была занята в высококвалифицированных профессиях.

По данным системы мониторинга численности населения, опирающейся на данные мобильных операторов, ежедневно количество находившихся за пределами Украины составляло около 3 млн человек в течение апреля–сентября 2022 года. Этот показатель достиг 3,2 млн человек 25 сентября 2022 года.

42% находящихся за пределами Украины составляли работающие лица, 17% – неработающие, 8% – студенты, 23% – пенсионеры, 10% – не удалось определить.

По данным мобильных операторов, 7% – люди до 20 лет, 11% – 20-29 лет, 21% – 30-39 лет, 16% – 40-49 лет, 33% – более 50 лет, 12% – не удалось определить.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, беженцы, Министерство экономики, война России против Украины
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