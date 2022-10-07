Исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине $1,3 млрд

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter.
"Только что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около $1,3 млрд в рамках Rapid Financing Instrument. Деньги сегодня пойдут в Украину", – написал он, поблагодарив исполнительный совет МВФ и главу Фонда Кристалину Георгиеву.
Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько * 1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку @KGeorgieva та виконавчій раді МВФ!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2022
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что вместе с этой суммой объем финансирования, полученный Украиной за период с 24 февраля, составит $2,7 млрд.
"Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также усиление устойчивости нашей экономики. Всего с начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили нам около $20 млрд. Благодаря этим средствам мы понимаем, как сможем финансировать все необходимые расходы в этом году", – сообщил он.
После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через RFI, в марте МВФ выделил Украине первые $1,4 млрд срочной помощи в рамках этого инструмента. В сентябре украинские власти сообщили, что МВФ утвердил второй транш помощи по этой же программе, речь шла о $1,4 млн. Позже в Нацбанке проинформировали, что Украина обратится к МВФ с просьбой о выделении $1,3 млрд срочной помощи.
Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.
Последняя программа, по которой Украина сотрудничала с МВФ до начала полномасштабного вторжения РФ, – программа stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.
После начала полномасштабного вторжения РФ и получения первого транша срочной помощи сотрудничество Украины и МВФ по программе stand-by было отменено. Георгиева 13 сентября сообщила, что МВФ разработает новую программу сотрудничества с Украиной.