Исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине $1,3 млрд

МВФ после начала полномасштабного вторжения РФ выделил Украине уже два транша экстренной финансовой помощи Фото: ЕРА

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

"Только что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около $1,3 млрд в рамках Rapid Financing Instrument. Деньги сегодня пойдут в Украину", – написал он, поблагодарив исполнительный совет МВФ и главу Фонда Кристалину Георгиеву.

Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько * 1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку @KGeorgieva та виконавчій раді МВФ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2022

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что вместе с этой суммой объем финансирования, полученный Украиной за период с 24 февраля, составит $2,7 млрд.

"Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также усиление устойчивости нашей экономики. Всего с начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили нам около $20 млрд. Благодаря этим средствам мы понимаем, как сможем финансировать все необходимые расходы в этом году", – сообщил он.

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через RFI, в марте МВФ выделил Украине первые $1,4 млрд срочной помощи в рамках этого инструмента. В сентябре украинские власти сообщили, что МВФ утвердил второй транш помощи по этой же программе, речь шла о $1,4 млн. Позже в Нацбанке проинформировали, что Украина обратится к МВФ с просьбой о выделении $1,3 млрд срочной помощи.