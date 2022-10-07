В МВФ ухудшили прогноз для мировой экономики, которая "перешла от пандемии к войне"

Во время выступления в Джорджтаунском университете Георгиева объяснила, что мировая экономика потеряет с нынешнего периода до 2026 года $4 трлн, что эквивалентно экономике Германии.
"Укринформ" пишет, что в ходе выступления Георгиева подчеркнула, что обновленные цифры будут озвучены на следующей неделе в отчете "Перспективы мировой экономики".
Глава Фонда обратила внимание, что прогноз для мировой экономики МВФ ухудшил уже четвертый раз с октября 2021 года.
"Растут и риски рецессии", – заявила Георгиева.
В Twitter она написала, что в 2021–2022 годах мировая экономика "перешла от небывалого кризиса, пандемии, к еще одному беспрецедентному шоку – войне".
In 2021-22, the global economy moved from a crisis like no other—pandemic—to another unprecedent shock—war. Our new #IMFAnnualReport 2022 recaps the traditional and groundbreaking ways @IMFNews has helped our members address this crisis-upon-crisis. https://t.co/tAyAcwvbTU pic.twitter.com/Ei1sSNaSSz— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 6, 2022
В апреле МВФ опубликовал предыдущий прогноз, в котором предполагал рост мировой экономики в 2022 году на 3,6%.
В июльском прогнозе МВФ снизил до 3,2% оценку предполагаемого роста мировой экономики в 2022 году.
18 апреля Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП из-за войны России против Украины с 4,1%, которые ожидались в январе, до 3,2%, сообщало Bloomberg.