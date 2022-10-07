В МВФ ухудшили прогноз для мировой экономики, которая "перешла от пандемии к войне"

Во время выступления в Джорджтаунском университете Георгиева объяснила, что мировая экономика потеряет с нынешнего периода до 2026 года $4 трлн, что эквивалентно экономике Германии.

"Укринформ" пишет, что в ходе выступления Георгиева подчеркнула, что обновленные цифры будут озвучены на следующей неделе в отчете "Перспективы мировой экономики".

Глава Фонда обратила внимание, что прогноз для мировой экономики МВФ ухудшил уже четвертый раз с октября 2021 года.

"Растут и риски рецессии", – заявила Георгиева.

В Twitter она написала, что в 2021–2022 годах мировая экономика "перешла от небывалого кризиса, пандемии, к еще одному беспрецедентному шоку – войне".