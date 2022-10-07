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В МВФ ухудшили прогноз для мировой экономики, которая "перешла от пандемии к войне"

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Георгиева отметила, что растут риски рецессии
Георгиева отметила, что растут риски рецессии
Фото: ЕРА

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает еще худшего варианта развития мировой экономики в 2023 году, чем предполагалось ранее. Об этом 6 октября заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".

Во время выступления в Джорджтаунском университете Георгиева объяснила, что мировая экономика потеряет с нынешнего периода до 2026 года $4 трлн, что эквивалентно экономике Германии.

"Укринформ" пишет, что в ходе выступления Георгиева подчеркнула, что обновленные цифры будут озвучены на следующей неделе в отчете "Перспективы мировой экономики".

Глава Фонда обратила внимание, что прогноз для мировой экономики МВФ ухудшил уже четвертый раз с октября 2021 года.

"Растут и риски рецессии", – заявила Георгиева.

В Twitter она написала, что в 2021–2022 годах мировая экономика "перешла от небывалого кризиса, пандемии, к еще одному беспрецедентному шоку – войне".

Контекст:

В апреле МВФ опубликовал предыдущий прогноз, в котором предполагал рост мировой экономики в 2022 году на 3,6%.

В июльском прогнозе МВФ снизил до 3,2% оценку предполагаемого роста мировой экономики в 2022 году.

18 апреля Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП из-за войны России против Украины с 4,1%, которые ожидались в январе, до 3,2%, сообщало Bloomberg.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: МВФ, война, экономика, кризис, рецессия, прогноз, Кристалина Георгиева, отчет, война России против Украины, перспективы, пандемия
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