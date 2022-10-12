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ВОЙНА В УКРАИНЕ

WP: Байден в телефонном разговоре с Зеленским просил не называть поддержку США "недостаточной"

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По данным издания, президенты США и Украины общаются каждые две-три недели с начала войны
По данным издания, президенты США и Украины общаются каждые две-три недели с начала войны
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что ему будет трудно добиться от Конгресса новой помощи на фоне постоянной критики, что ее недостаточно. Об этом со ссылкой на бывшего сотрудника Белого дома 11 октября пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения России Зеленский неоднократно публично призывал США и других союзников ввести против РФ более жесткие санкции, а также выделить дополнительную военную помощь, "даже в то время, когда Байден и Конгресс уже отправляли Киеву беспрецедентные объемы помощи и современного оружия".

"Байден понимает, что Зеленский должен защищать свой народ. Но он сказал, что ему будет трудно просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажет неблагодарность и продолжит говорить, что этого мало", – цитирует WP одного из бывших чиновников Белого дома.

Источники журналистов в администрации говорят, что президенты США и Украины общаются каждые две-три недели с начала войны. Последний разговор, по их словам, состоялся 10 октября, тогда Байден осудил массированную атаку по украинским городам и пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и предоставят новые средства противовоздушной обороны.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.

Теги: Джо Байден, Конгресс США, военная помощь, Белый дом, Владимир Зеленский, финансовая помощь, российская агрессия, война России против Украины, The Washington Post
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