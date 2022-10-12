WP: Байден в телефонном разговоре с Зеленским просил не называть поддержку США "недостаточной"

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения России Зеленский неоднократно публично призывал США и других союзников ввести против РФ более жесткие санкции, а также выделить дополнительную военную помощь, "даже в то время, когда Байден и Конгресс уже отправляли Киеву беспрецедентные объемы помощи и современного оружия".
"Байден понимает, что Зеленский должен защищать свой народ. Но он сказал, что ему будет трудно просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажет неблагодарность и продолжит говорить, что этого мало", – цитирует WP одного из бывших чиновников Белого дома.
Источники журналистов в администрации говорят, что президенты США и Украины общаются каждые две-три недели с начала войны. Последний разговор, по их словам, состоялся 10 октября, тогда Байден осудил массированную атаку по украинским городам и пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и предоставят новые средства противовоздушной обороны.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.
В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.