WP: Байден в телефонном разговоре с Зеленским просил не называть поддержку США "недостаточной"

По данным издания, президенты США и Украины общаются каждые две-три недели с начала войны Фото: ЕРА

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения России Зеленский неоднократно публично призывал США и других союзников ввести против РФ более жесткие санкции, а также выделить дополнительную военную помощь, "даже в то время, когда Байден и Конгресс уже отправляли Киеву беспрецедентные объемы помощи и современного оружия".

"Байден понимает, что Зеленский должен защищать свой народ. Но он сказал, что ему будет трудно просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажет неблагодарность и продолжит говорить, что этого мало", – цитирует WP одного из бывших чиновников Белого дома.

Источники журналистов в администрации говорят, что президенты США и Украины общаются каждые две-три недели с начала войны. Последний разговор, по их словам, состоялся 10 октября, тогда Байден осудил массированную атаку по украинским городам и пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и предоставят новые средства противовоздушной обороны.